Et le Jazz a explosé en vol…

Après 24 minutes, le Jazz était devant face au Thunder. Certes d’un petit point, mais après avoir inscrit 44 points en premier quart-temps. Personne cette saison n’avait autant transpercé la défense d’Oklahoma City sur un seul quart-temps. La moitié du chemin était fait, il restait à affronter la réaction des champions en titre. Car elle allait finir par arriver.

« C’était bien pour nous d’avoir ce test. On n’a pas bien commencé le match mais on voulait corriger ça. On croit toujours en nous et on sait qu’un match, c’est 48 minutes », rappelle Ajay Mitchell. Et pour le Jazz, c’est bien trop long…

« C’est comme si on avait regardé deux matches différents », constate Will Hardy. « On a joué la meilleure équipe de la ligue et on mène à la pause. Donc on a joué 24 très bonnes minutes et en troisième quart-temps, surtout vers la fin, on s’est effondré. En grande partie à cause des ballons perdus. »

La défaite est effectivement lourde (144-112) mais le chiffre le plus important, c’est le « run » du Thunder dans cette seconde période : un 33-4, avec 22 points d’affilée ! Les joueurs de Will Hardy ont perdu 15 balles après la pause (28 au total, transformés en 44 points par le champion 2025) et la défense a pris l’eau.

Ne pas couler lors des temps faibles

Pour faire simple, plus rien n’a fonctionné, contrairement aux réussites de la première période. « Collectivement, on continue de se battre avec notre concentration et, plus encore, avec notre capacité à se recentrer », analyse le coach du Jazz. « Il y a forcément des temps faibles où les choses tournent mal. Est-on capable de se recentrer, de bien jouer des deux côtés du terrain, plutôt que de s’éloigner de notre objectif ? »

Utah a perdu le fil, comme tant d’autres équipes face à la défense du Thunder, sans jamais le retrouver. Mais gâcher une avance à la pause, cela arrive aussi contre des équipes moins fortes (contre Los Angeles ou Minnesota récemment), ce que regrette Lauri Markkanen.

« Cela arrive trop souvent désormais et tout le monde commence à en avoir assez », assure le Finlandais. « On va regarder les images et essayer de trouver une solution. On était devant à la pause. On jouait bien. On doit garder notre concentration, continuer d’appliquer les consignes pendant le plus de minutes possible. »