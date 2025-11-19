Pour le grand retour de LeBron James, Luka Doncic fait swinguer le Jazz

Des sourires, du spectacle, une bonne dose de plaisir et surtout la victoire. Voilà à quoi a ressemblé la soirée des Lakers face au Jazz (140-125), marquée par ce retour à la compétition historique de LeBron James. Celui-ci n’a pas eu à sortir de sa sobriété niveau « scoring », tant ceux qui tiennent la machine californienne depuis le début de saison ont fait le boulot.

À commencer par Luka Doncic, auteur de 37 points et 10 passes (mais 8 ballons perdus), parfaitement soutenu avec les bonnes sorties d’Austin Reaves (26 points) et de Deandre Ayton (20 points et 14 rebonds). Enfin au complet, cette formation, qui signait déjà une entame d’exercice convaincant, a de quoi susciter de l’enthousiasme.

Alors qu’une bonne partie des regards étaient tournés vers le « King » au démarrage, le Jazz avait signé un départ sans complexe. Keyonte George et Svi Mykhailiuk avaient profité de premières minutes défensives poussives côté Lakers pour enchaîner les paniers primés et offrir à Utah un premier écart conséquent (10-21).

Le Jazz se défend avec ses armes

Joueur le plus dangereux du Jazz en cette entame de rencontre, Keyonte George allait être rejoint dans son entreprise par Lauri Markkanen. Les deux principales menaces offensives des visiteurs s’apprêtaient à atteindre la barre des 30 points sans difficulté. Résultat : le Jazz, qui n’a pas été mené en première période, a logiquement filé au vestiaire avec une courte avance (67-71).

La bascule en faveur des locaux a eu lieu à la fin du troisième quart-temps, quand Luka Doncic, à l’issue d’une belle séquence collective, a converti un panier primé dans le corner. Avant d’enchaîner un « 2+1 » loin du cercle, s’offrant un petit déhanché en guise de célébration.

Jaxson Hayes s’arrachait ensuite au rebond offensif pour un nouveau « 2+1 », puis LeBron James renversait le jeu d’une passe laser pour Gabe Vincent dans le corner à 3-points. Ce 21-5 passé en 5 minutes permettait à Los Angeles de prendre les commandes (104-93). Et cette dernière passe de James était annonciatrice de ce qu’il allait suivre.

Le revenant allait multiplier les séquences de distribution dans les minutes suivantes, sans que le Jazz ne parvienne à suivre le rythme imprimé par les locaux. Au bout de quelques minutes dans le dernier quart-temps, les Lakers avaient poussé l’écart au-delà des 20 points. Le match était terminé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un festival de caviars pour LeBron James. Certains ont sans doute vu du Magic Johnson dans cette séquence. À l’entame du quatrième quart-temps, la légende locale a été à l’origine de quasiment tous les paniers de sa formation. Une passe à terre sur un « pick-and-roll » non couvert par le Jazz pour un dunk de Jaxson Hayes, un nouveau ballon renversé vers Gabe Vincent à 3-points, deux petites passes à une main dans le trafic pour Deandre Ayton sous le cercle, une autre vision vers Jake LaRavia… James, qui a manqué trois lancers-francs et n’a rien forcé niveau tirs, a préféré briller à la distribution. Un régal.

– Les Lakers prennent possession de la raquette. Dans une rencontre où aucune des deux formations n’a shooté à plus de 35% à 3-points, les Californiens ont dominé les débats dans la raquette avec 74 points inscrits, soit 18 de plus que leurs adversaires. Ainsi, outre l’activité intérieure d’Ayton ou de Hayes dans ce secteur, la paire Doncic-Reaves y a passé le plus clair de son temps. Résultat : les deux hommes ont attiré les coups de sifflet. Beaucoup de coups de sifflet. Avec 28 lancers-francs obtenus, les deux hommes ont tiré 10 lancers de plus que toute l’équipe adverse.

– Le vertige de la longévité. Meilleur marqueur de sa formation avec 34 points, à une unité de son record en carrière, le très prometteur Keyonte George (22 ans) a pu se rendre compte indirectement de ce vertige. Celui-ci est né le 8 novembre 2003, soit une dizaine de jours après… le tout premier match NBA de LeBron James.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.