Reed Sheppard, l’étincelle des Rockets

Que le premier quart-temps des Rockets face aux Nuggets fut poussif. Alperen Sengun et ses coéquipiers étaient maladroits et ne vont inscrire que 12 points en douze minutes.

Profitant d’une telle gabegie, Denver a logiquement pris les commandes. Houston avait vraiment besoin d’une étincelle pour enfin se lancer et enflammer les débats. Ce sera Reed Sheppard.

« Il peut devenir bouillant et changer un match, à n’importe quel moment. Il faut défendre sur lui. Il peut prendre feu et marquer cinq paniers à 3-pts en un quart-temps. Ce gamin est capable de faire ça », juge David Adelman.

En deuxième quart-temps, le meneur a en effet apporté de l’énergie à l’attaque des Rockets, en inscrivant 18 points en douze minutes, avec un 7/10 au shoot et 4/6 à 3-pts. Au moment de rejoindre les vestiaires, Reed Sheppard avait inscrit 40% des points de son équipe (20/49) et son coup de chaud a fait énormément de bien à son équipe.

« Il nous a mis dans le match. Il nous a permis de revenir alors qu’on était un peu enlisé et qu’on n’arrivait pas à mettre nos systèmes en place », analyse Ime Udoka. « Il a joué avec son propre rythme. »

La troisième force offensive de Houston dernièrement

Soit trouvé dans les coins, soit en confiance pour dégainer face à un défenseur, le joueur de Houston, encouragé à shooter, profite pleinement de son temps de jeu (puisque Fred VanVleet est blessé) et de la présence de Kevin Durant et Alperen Sengun pour avoir de bonnes positions de loin.

« C’est inévitable quand on a des joueurs comme Sengun et Durant, car ils peuvent inscrire 40 points facilement si on ne met pas plusieurs défenseurs sur eux. Quand les adversaires font ça, ils cherchent le joueur ouvert », remarque Reed Sheppard. « C’est très cool d’avoir leur confiance, de pouvoir faire le juste choix et d’avoir de bons shoots. C’est énorme. »

Les Nuggets vont s’adapter après la pause et le meneur de jeu n’aura plus les mêmes espaces. Il ne prendra que deux tirs à 3-pts, dont un airball, et marquera surtout aux lancers-francs. « Quand on apprend, ce n’est pas toujours joli à regarder. On peut tirer de bonnes informations de mauvaises choses », indique-t-il après la défaite.

Néanmoins, avec 27 points, il signe son record en carrière et un excellent match avec son 9/13 au shoot et 5/8 à 3-pts. Sur les sept derniers matches, Reed Sheppard s’est même imposé comme le troisième meilleur marqueur de son équipe, derrière les deux All-Stars, avec 17.3 points de moyenne à 57% de réussite au shoot et 53% derrière l’arc.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 13 22:55 48.8 47.3 66.7 0.3 2.3 2.6 3.0 2.2 1.5 1.2 0.4 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.