« Menacé » s’il ne shoote pas, Reed Sheppard monte en régime

Voyant l'avantage de taille sur CJ McCollum, Amen Thompson, après avoir remonté le ballon, a attaqué le joueur des Wizards. Arrivé en cœur de raquette après son « spin move », l'ailier des Rockets a attiré suffisamment d'aide pour ouvrir un tir à Reed Sheppard en tête de raquette.

Ce dernier a pris et converti le tir primé, sans avoir hésité. Celui-ci n'a plutôt pas intérêt à tergiverser. « Amen m’a dit tout à l’heure dans la salle de musculation : ‘Si tu fais encore un dribble quand tu es ouvert et que tu ne tires pas, je vais t'en mettre une' », rapporte le meneur de jeu. « C'est vrai », confirme son coéquipier.

C'est dire si les Rockets tiennent à ce que le joueur de 21 ans prenne les tirs quand le contexte s'y prête. Ce n’est pas nouveau pour lui. Le meneur en deuxième année a l’habitude d’entendre ce refrain constant de la part de ses entraîneurs et coéquipiers, qui l’encouragent à être agressif et à continuer de tirer.

« Ça veut tout dire. On pourrait même dire que le fait que tes coéquipiers aient confiance en toi est encore plus important que la confiance que tu as en toi-même, simplement parce que tu sais qu’ils seront toujours là », remarque le 3e choix de la Draft 2024.

Un impact loué par Kevin Durant

Celui-ci, l'an dernier, avait moins eu l'occasion de prendre ces tirs. Ime Udoka ne l'avait mobilisé qu'à une cinquantaine de reprises pour 4 points de moyenne en 12 minutes. Mais le contexte a changé cette saison pour Reed Sheppard. Notamment en raison de la blessure longue durée de Fred VanVleet.

Si le haut choix de Draft n'a pas récupéré le poste de titulaire, il est tout de même mobilisé 22 minutes en moyenne. Et se comporte en véritable 6e homme de sa formation avec 12 points de moyenne à 49,5% aux tirs, dont 50% à 3-points. Avec une pointe à 21 points (5/8 derrière l'arc) face aux Wizards.

« C’est le Reed qu’on aime voir. Sur les trois derniers matchs, il joue librement, sans trop réfléchir, tout en restant maître de son jeu et en rentrant ses tirs. […] Si tu continues à bosser ton jeu et à devenir efficace, le reste devient assez facile. Et ce soir, il s’est mis en position d'être efficace », lâchait Kevin Durant après cette dernière rencontre.

Son coéquipier, lui, estime profiter pleinement des prises à deux sur « KD » justement, ainsi que sur Alperen Sengun. Ceux-là « font vraiment du bon boulot pour trouver le joueur ouvert, et après, nous, on se contente de faire le bon choix ». Et de convertir donc, tout en faisant le plein de confiance.

« L’an dernier a été un grand changement pour moi, sur tous les plans. J’essayais d’apprendre autant que possible, d’observer et de regarder vraiment tout ce qui se passait. Cette année, je me sens plus à l’aise, définitivement plus confiant, et je prends vraiment beaucoup de plaisir », termine ainsi Reed Sheppard.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 10 22:06 49.5 50.0 57.1 0.3 1.9 2.2 3.2 1.7 1.4 1.5 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.