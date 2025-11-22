Le MVP de la nuit | Le maître Nikola Jokic domine l’élève Alperen Sengun

Après avoir dominé un premier « Baby Jokic » avec Derik Queen, Nikola Jokic en a fait de même avec son « fils aîné », Alperen Sengun. Dans le choc de la soirée face aux Rockets, le pivot des Nuggets ne signe pas un 10e triple-double, mais il compile 34 points, 10 rebonds et 9 passes, et on retiendra évidemment ce gros dunk sur son « fils ».

Les deux se retrouvent en un-contre-un en tête de raquette. Tout le monde s’est écarté. Nikola Jokic enrhume Alperen Sengun d’une feinte avant d’aller dunker en force ! « C’était dingue. J’étais comme un fou » raconte Jamal Murray. « J’étais tellement chaud que j’étais content de porter un micro ce soir ! »

La gestion des fautes

Face à Sengun, Jokic a tout de même souffert et il lui a fallu gérer ses fautes. Le triple MVP est resté sur le terrain malgré quatre fautes dans le 3e quart-temps, et David Adelman loue son intelligence de jeu.

« Dès qu’il m’a dit qu’il se sentait bien, ça n’était plus un problème » répond le coach des Nuggets. « Il est tellement intelligent, il a un QI basket énorme. Pendant un moment, il a défendu sans utiliser ses mains, juste avec son corps. Il faut faire confiance à un gars comme ça, qui a déjà vécu tellement de matchs de ce genre. On a réussi à l’amener jusqu’à la barre des trois minutes, c’était un peu l’objectif, et on était toujours dans le match. Ça m’a permis de le sortir puis de le remettre pour débuter le 4e quart-temps. Je sentais qu’on tanguait un peu au début du quart, et il faut faire confiance à tes cadres, surtout un joueur qui a tout connu dans cette ligue. »

Combiner avec Jonas Valanciunas

Aaron Gordon blessé, Nikola Jokic devrait davantage jouer au poste 4 dans les matches à venir, aux côtés de Jonas Valanciunas. Une perspective qui convient à son coach.

« C’était bien. Ils s’y habituent » conclut David Adelman à propos des passages avec ses « Twin Towers ». « L’idée, c’est que quand ils jouent ensemble, ils doivent toujours être à des hauteurs différentes. Les deux aiment faire le short roll, s’écarter, jouer côté faible… Il faut être altruiste : si l’un pose un pick and pop, l’autre doit plonger et se dégager. J’aime les avoir tous les deux, parce qu’ils sont très doués. N’importe lequel peut faire du main-à-main, jouer au poste bas, ou même remonter la balle. Et ils aiment jouer ensemble, ils sont amis en dehors du terrain, il y a une vraie synergie. Avec les blessures, on verra probablement plus souvent ce duo, parce qu’il faut s’appuyer sur ses meilleurs joueurs sur le terrain. »