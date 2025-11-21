David Jones Garcia, le surprenant rookie des Spurs

Tandis que Dylan Harper tient compagnie à Victor Wembanyama à l’infirmerie, un autre rookie des Spurs a profité de la rencontre face aux Hawks pour se mettre en évidence. Non drafté, David Jones Garcia a profité des absences pour récupérer du temps de jeu, et il a été le facteur X dans la victoire de San Antonio.

En 19 minutes, l’arrière compile 12 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Dans chaque catégorie, il établit son record personnel. « J’ai pris ça comme une chance d’aider l’équipe à continuer de gagner des matches », a-t-il confié à propos de la confiance de son coach. « C’est comme un rêve qui devient réalité. »

Au départ, David Jones Garcia pensait passer l’année en G-League, et puis les Spurs l’ont rappelé, et mardi, il avait déjà joué 7 minutes face aux Grizzlies. Forcément nerveux, il était apparu hésitant, et Mitch Johnson rapporte que ses coéquipiers l’avaient gentiment chambré. « Quand tu vis tes premières vraies minutes NBA, c’est tout à fait normal d’être nerveux », avait rappelé De’Aaron Fox. « Une fois que tu te lances, tu commences à te poser et le jeu devient un peu plus simple. »

Effectivement, jeudi soir, la nervosité avait laissé place à de l’énergie, et le gaucher a beaucoup apporté. « David a été énorme pour nous », résume De’Aaron Fox, tandis que Mitch Johnson avait déjà loué son état d’esprit après le match face aux Grizzlies. « Sa ligne de stats ne passera pas au SportsCenter, mais il a joué sept minutes et il a joué le basket qu’on veut jouer. »

Face aux Hawks, on retiendra ses sept points de suite en deux minutes en première mi-temps, puis ses trois interceptions dans le dernier quart-temps. La troisième est la plus marquante puisqu’il a volé le ballon des mains de Dyson Daniels pour ensuite aller au dunk. « C’est un super gamin », conclut son coach. « Il a quelque chose en lui qui fait que les gars l’adorent. »