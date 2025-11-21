Le Magic va trop vite pour les Clippers

Comme les Clippers n’ont gagné qu’une seule rencontre en novembre (contre les Mavericks, en double prolongation), il n’est pas très difficile de les dominer actuellement. Surtout quand on est une équipe en forme comme le Magic. Orlando, même sans Paolo Banchero, a donc mis quasiment trente points dans les dents des pauvres joueurs de Los Angeles.

Les hommes de Jamahl Mosley ont shooté à 18/34 à 3-pts, marqué 33 points sur les 21 ballons perdus adverses et surtout inscrit 41 points en contre-attaque. Leur meilleure marque depuis février 2000 !

« Faire des stops et courir, c’est l’objectif de notre défense », insiste le coach du Magic. « On parle de courir, mais ça ne peut se faire que si on fait des stops. Pas de manière frénétique, mais correctement : que notre défense permette de créer notre attaque. »

C’est le cas en ce moment puisque sur les cinq derniers matches, les joueurs d’Orlando ont inscrit 127 points en contre-attaque, soit 25.4 de moyenne par rencontre. Durant cette séquence, personne ne fait mieux dans la ligue.

« Ça commence avec notre défense. On a eu une excellente activité toute la soirée », se réjouit Franz Wagner. « James Harden a évidemment fait un bon match. Quand il a pénétré, on s’est assuré de présenter plusieurs défenseurs et on a pu provoquer des ballons perdus. Ensuite, on a couru et on a pu les convertir en points. »

Avec cette cinquième victoire en six matches, et une défense retrouvée, le Magic se rapproche de plus en plus de son meilleur niveau. Et quand on shoote à 53% à 3-pts, comme face aux Clippers, tout devient plus facile encore.

« On a fait un excellent travail pour tenter de trouver l’équilibre. Beaucoup de paniers primés sont arrivés en transitions, après des stops », remarque Jamahl Mosley.« La capacité à faire circuler le ballon et à faire des stops est la chose la plus importante pour ce groupe. »