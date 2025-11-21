Les tristes Clippers touchent le fond à Orlando

Pour tenter de redresser la barre dans leur saison compliquée, les Clippers, toujours privés de Kawhi Leonard, se rendaient à Orlando pour y défier le Magic amputé de Paolo Banchero.

Si Kris Dunn ouvre le score, les coéquipiers de Franz Wagner (20 points, 6 rebonds, 3 passes) prennent rapidement l’avantage et contraignent les visiteurs à courir après le score. Au terme des douze premières minutes de jeu, les Clippers sont menés (34-20) et ils débutent le deuxième acte avec un 0/5 au tir. Toutefois, le Magic n’arrive pas à creuser l’écart et les hommes de Tyronn Lue recollent à une longueur.

Orlando décide alors d’accélérer et lance un 8-0 conclu par un tir primé de Tristan Da Siva (45-36). À la fin de cette première mi-temps, Jalen Suggs (23 points à 8/15 au tir et 5/9 de loin) rajoute deux paniers primés pour permettre au Magic de mener 61-49 au moment de rejoindre les vestiaires et ce, malgré les 24 points de James Harden (31 points, 5 rebonds, 8 passes) sur cette première période.

Des Clippers inexistants en seconde période

Après la pause, Jalen Suggs réussit son cinquième tir à 3-points de la soirée pour donner 15 points d’avance au Magic, le plus gros écart à ce moment du match (66-51). Dépassés dans l’intensité face à une équipe d’Orlando bien plus agressive, les Clippers n’arrivent pas à revenir au score et Tyronn Lue tente de nouvelles choses avec notamment l’entrée en jeu du rookie Yanic Konan-Niederhauser, rarement utilisé par l’entraîneur de Los Angeles cette saison. Une modification qui ne porte pas ses fruits sur le tableau d’affichage puisque les Clippers entament le dernier acte avec 17 points de retard (93-76).

Desmond Bane (15 points, 7 rebonds, 5 passes) débute le quatrième quart-temps avec un tir primé pour donner vingt points d’avance à son équipe, mais plus largement, les hommes de Jamahl Mosley débutent ce dernier acte avec quatre tirs primés pour définitivement enterrer les Clippers. Orlando s’impose assez largement (129-101) tandis que les Clippers subissent un neuvième revers en dix matchs avant de partir en direction de Charlotte pour y défier les Hornets ce samedi à 19h.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Suggs met les Clippers sous l’eau. Sans Paolo Banchero, touché à l’aine, Jalen Suggs a pris le relais pour permettre au Magic de rapidement prendre les commandes de ce match. En première mi-temps, le meneur d’Orlando brille avec 20 points, son record en carrière sur une seule mi-temps, à 7/11 au tir avec quatre tirs à 3-points. Après la pause, il ajoute un nouveau tir primé pour donner quinze points d’avance à son équipe, un écart que les Clippers n’ont jamais réussi à combler. Jalen Suggs finit cette partie avec 23 unités, 3 rebonds et 7 passes.

– Orlando avait réglé la mire. Le Magic se situe parmi les pires équipes à 3-points en ce début de saison avec seulement 33.3% de réussite de loin avant cette rencontre. Toutefois, face à la faible défense des Clippers, Orlando a enchaîné les tirs à 3-points. Le premier à se montrer a été Jalen Suggs puis Desmond Bane a également brillé avec deux tirs primés au début du quatrième quart-temps. Globalement, le Magic a fini la soirée à 18 sur 34 derrière l’arc, soit 53%.

– Des pertes de balle fatales aux Clippers. Toutefois, Jalen Suggs et l’adresse à 3-points du Magic ne sont pas les seules raisons de cette défaite pour les Angelinos qui se sont tiré une balle dans le pied à cause, encore une fois, de leurs trop nombreuses pertes de balles. Sur toute la rencontre, ils ont perdu pas moins de 21 ballons contre seulement 10 pour le Magic. Conséquence directe, Orlando a inscrit 33 points sur les pertes de balle des Clippers.