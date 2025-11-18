Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Une défaite sous forme de promesses pour le Magic

Publié le 18/11/2025 à 16:20 Twitter Facebook

NBA – Même si Orlando a cédé en prolongation à Houston, la prestation fut solide, surtout sans Paolo Banchero, et confirme que les choses se stabilisent.

Si la série du Magic s’est terminée à Houston et que le scénario du match peut laisser la place à des regrets, l’humeur était pourtant plutôt positive dans le vestiaire. Pourquoi donc ? Parce que sans Paolo Banchero, les hommes de Jamahl Mosley ont néanmoins réalisé une solide partie face à une grosse cylindrée.

Certes, il y a eu 9 lancers-francs ratés ou encore 19 rebonds offensifs pour les Rockets, et ces chiffres pèsent dans une rencontre aussi accrochée et longtemps dominée par les Floridiens, mais le positif reste.

« Le combat était là. Je l’ai dit aux joueurs : jouer de cette manière, résister aux runs, rester soudé, concentré, continuer à appliquer les consignes en fin de rencontre, c’est ce qu’on doit continuer de faire », se réjouit ainsi le coach du Magic.

« La suite de la saison sera bonne » avec ce genre de performance

Pendant une grande partie de la rencontre, la défense du Magic a été exemplaire. Les rotations étaient bonnes, les efforts constants et les Rockets n’avaient jamais un shoot ouvert ou presque. Chaque tir était (bien) contesté. Kevin Durant ne peut que le souligner.

« Le Magic ne jouait pas au niveau attendu, comparé à la saison passée, mais ces derniers matches, ils retrouvent leur basket. On savait à quoi s’attendre, ils ont frappé les premiers. Ils ont frappé fort en premier quart-temps », remarque l’ailier de Houston.

Depuis le début de saison, les Rockets tournaient à 125 points de moyenne. Contre une équipe privée de son meilleur joueur, et en 53 minutes, ils sont restés à 117 unités. Une telle performance renferme de belles promesses et confirme que la bonne direction est prise depuis quelques rencontres.

« On a un effectif dense. Beaucoup de joueurs peuvent faire beaucoup de choses. On a confiance en tout le monde. Si un joueur n’est pas là, on a quelqu’un qui va élever son niveau et contribuer réellement », commente Desmond Bane. « Notre esprit de compétition, notre combat, notre désir de gagner : si on a tout ça, la suite de la saison sera bonne. Cela doit devenir notre standard et ça nous donnera une chance d’être compétitif soir après soir. »  

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Franz Wagner 14 35:47 46.1 35.7 82.9 1.9 4.4 6.3 3.9 2.1 1.1 0.4 2.5 23.1
Paolo Banchero 12 32:45 46.1 25.0 76.6 0.9 7.8 8.7 4.1 2.7 0.8 0.9 2.4 21.7
Desmond Bane 14 32:30 43.6 31.3 90.9 1.1 3.2 4.3 4.4 2.4 0.4 0.4 3.4 16.5
Jalen Suggs 10 22:06 53.8 40.0 88.5 0.7 3.2 3.9 4.4 3.0 1.6 0.3 3.5 12.5
Wendell Carter Jr. 14 29:56 52.7 45.0 78.4 3.0 4.4 7.4 1.8 2.1 0.6 0.9 4.1 12.4
Tristan Da Silva 14 23:09 48.7 40.6 79.2 0.9 2.9 3.9 1.0 0.9 0.9 0.2 0.9 11.6
Anthony Black 14 26:26 46.3 30.6 68.4 0.5 2.5 3.0 2.4 2.1 1.1 0.7 2.5 11.1
Goga Bitadze 14 16:47 69.8 33.3 72.4 1.6 3.4 5.1 1.1 0.5 0.5 1.3 2.1 5.9
Jett Howard 10 8:24 34.5 36.4 0 0.1 0.5 0.6 0.7 0.1 0.1 0.3 0.5 2.8
Jonathan Isaac 13 9:42 37.9 22.2 66.7 0.6 2.2 2.8 0.1 0.2 0.5 0.4 0.7 2.6
Noah Penda 7 6:43 54.5 100.0 75.0 0.9 1.0 1.9 0.9 0.4 0.1 0.3 0.9 2.4
Tyus Jones 14 12:43 25.7 10.5 0 0.2 0.7 0.9 1.4 0.4 0.7 0.1 0.6 1.4
Jase Richardson 7 4:17 20.0 0.0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.9 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4
Jamal Cain 1 0:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Orlando Robinson 1 2:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Orlando Magic en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes