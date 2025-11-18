Une défaite sous forme de promesses pour le Magic

Si la série du Magic s’est terminée à Houston et que le scénario du match peut laisser la place à des regrets, l’humeur était pourtant plutôt positive dans le vestiaire. Pourquoi donc ? Parce que sans Paolo Banchero, les hommes de Jamahl Mosley ont néanmoins réalisé une solide partie face à une grosse cylindrée.

Certes, il y a eu 9 lancers-francs ratés ou encore 19 rebonds offensifs pour les Rockets, et ces chiffres pèsent dans une rencontre aussi accrochée et longtemps dominée par les Floridiens, mais le positif reste.

« Le combat était là. Je l’ai dit aux joueurs : jouer de cette manière, résister aux runs, rester soudé, concentré, continuer à appliquer les consignes en fin de rencontre, c’est ce qu’on doit continuer de faire », se réjouit ainsi le coach du Magic.

« La suite de la saison sera bonne » avec ce genre de performance

Pendant une grande partie de la rencontre, la défense du Magic a été exemplaire. Les rotations étaient bonnes, les efforts constants et les Rockets n’avaient jamais un shoot ouvert ou presque. Chaque tir était (bien) contesté. Kevin Durant ne peut que le souligner.

« Le Magic ne jouait pas au niveau attendu, comparé à la saison passée, mais ces derniers matches, ils retrouvent leur basket. On savait à quoi s’attendre, ils ont frappé les premiers. Ils ont frappé fort en premier quart-temps », remarque l’ailier de Houston.

Depuis le début de saison, les Rockets tournaient à 125 points de moyenne. Contre une équipe privée de son meilleur joueur, et en 53 minutes, ils sont restés à 117 unités. Une telle performance renferme de belles promesses et confirme que la bonne direction est prise depuis quelques rencontres.

« On a un effectif dense. Beaucoup de joueurs peuvent faire beaucoup de choses. On a confiance en tout le monde. Si un joueur n’est pas là, on a quelqu’un qui va élever son niveau et contribuer réellement », commente Desmond Bane. « Notre esprit de compétition, notre combat, notre désir de gagner : si on a tout ça, la suite de la saison sera bonne. Cela doit devenir notre standard et ça nous donnera une chance d’être compétitif soir après soir. »