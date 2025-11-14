Le Magic commence à prendre la bonne direction

La soirée des Floridiens aurait pu être gâchée par la blessure de Paolo Banchero, mais comme l'intérieur du Magic a été rassurant après la rencontre, Orlando a pu souffler. Et se réjouir également, car ce succès à New York n'est clairement pas anodin.

Déjà parce que les Knicks restaient sur cinq victoires de suite, avec une attaque de feu qui tournait à 130.2 points de moyenne. Les troupes de Mike Brown ont été limitées à 107 unités, en shootant à 30% de réussite à 3-pts, et ont perdu à domicile pour la première fois de la saison.

« Je suis fier de la manière de défendre des gars », lance Jamahl Mosley. « C'est notre priorité. C'est ce qu'on est : une équipe défensive, qui peut courir et se créer des opportunités grâce à sa défense. »

Ensuite parce qu’après un début de saison très compliqué où l'équipe n'arrivait pas à trouver la bonne formule, afin de s'adapter à sa volonté de jouer plus vite offensivement, le Magic semble plus stable et efficace ces derniers jours, avec un bilan de cinq victoires pour deux défaites depuis deux semaines.

La défense est montée d'un cran

« On va dans la bonne direction. Sur nos sept derniers matches, on joue un bien meilleur basket », juge Desmond Bane. « Ça prend du temps. C'est nouveau pour tout le monde, donc on tente de mettre les choses en place. On doit continuer de croire en nos habitudes, dans ce qu'on fait et à s'amuser. »

La défense est effectivement montée d'un cran, avec 109.9 points encaissés sur 100 possessions durant cette séquence de sept rencontres. Sur cet échantillon, Orlando affiche la 7e défense de la ligue. Pour comparer, en octobre, après six matches, les hommes de Jamahl Mosley étaient à 117.3 points pris sur 100 possessions.

« On veut défendre correctement chaque soir, faire circuler le ballon et ne pas commettre de fautes. C'est notre processus. Les résultats vont alors arriver », annonce le coach, alors que lui et ses troupes pourraient confirmer ce vendredi, en affrontant les faibles Nets, qui n'ont qu'une victoire au compteur après onze matches.