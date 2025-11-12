L’attaque des Knicks souffle encore très fort

Les fans des Knicks sont gâtés en ce moment. Déjà parce que New York est sur cinq victoires de suite, toutes décrochées à domicile. Ensuite parce que les joueurs affichent un niveau offensif remarquable, avec 130.2 points de moyenne durant cette belle série.

« Nos fans sont fantastiques. Jouer ici, au Madison Square Garden, il n'y a rien mieux pour un groupe. On s'est nourri de l'énergie », lance Mike Brown, qui estime que ses joueurs ont « joué correctement des deux côtés du terrain près de 48 minutes, contrairement à nos matches précédents ».

Dans cette victoire face aux Grizzlies, les Knicks ont passé un 19-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps. Ensuite, les vagues ont déferlé sur Memphis : 114 points marqués avant le début du dernier quart !

« La balle circulait, on jouait les uns pour les autres. Et quand ça bouge ainsi et qu'on met des shoots, c'est superbe à observer », remarque Jalen Brunson, face aux 133 points inscrits par les siens, avec notamment un très bon 22/55 à 3-pts (40% de réussite).

Faire encore mieux

« On a mis l'accent là-dessus mais le plus important en ce moment, c'est que ce sont des bons tirs », poursuit le meneur de jeu. « Il y a eu quelques tirs en fin de possession, mais notre manière de les obtenir, ces shoots, est excellente. On doit continuer de les générer et d'en profiter les uns et les autres. »

Mike Brown constate de son côté que, contre Memphis, les Knicks ont inscrit « 47 paniers et 35 l'ont été après une passe décisive. Donc on fait de bonnes choses ».

Le coach ajoute ainsi que « certains dans le vestiaire pensent qu'on peut faire encore mieux ». C'est le cas de Karl-Anthony Towns. « On est en plein processus. On cherche tous à trouver la meilleure façon d'avoir de l'impact dans ce système. On y travaille encore », indique l'intérieur.