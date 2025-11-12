Matchs
L’attaque des Knicks souffle encore très fort

NBA – New York tourne à 130 points de moyenne dans sa série de cinq succès d'affilée. Les Grizzlies ont encaissé 114 points en 36 minutes et 22 paniers primés au total.

Les fans des Knicks sont gâtés en ce moment. Déjà parce que New York est sur cinq victoires de suite, toutes décrochées à domicile. Ensuite parce que les joueurs affichent un niveau offensif remarquable, avec 130.2 points de moyenne durant cette belle série.

« Nos fans sont fantastiques. Jouer ici, au Madison Square Garden, il n'y a rien mieux pour un groupe. On s'est nourri de l'énergie », lance Mike Brown, qui estime que ses joueurs ont « joué correctement des deux côtés du terrain près de 48 minutes, contrairement à nos matches précédents ».

Dans cette victoire face aux Grizzlies, les Knicks ont passé un 19-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps. Ensuite, les vagues ont déferlé sur Memphis : 114 points marqués avant le début du dernier quart !

« La balle circulait, on jouait les uns pour les autres. Et quand ça bouge ainsi et qu'on met des shoots, c'est superbe à observer », remarque Jalen Brunson, face aux 133 points inscrits par les siens, avec notamment un très bon 22/55 à 3-pts (40% de réussite).

Faire encore mieux

« On a mis l'accent là-dessus mais le plus important en ce moment, c'est que ce sont des bons tirs », poursuit le meneur de jeu. « Il y a eu quelques tirs en fin de possession, mais notre manière de les obtenir, ces shoots, est excellente. On doit continuer de les générer et d'en profiter les uns et les autres. »

Mike Brown constate de son côté que, contre Memphis, les Knicks ont inscrit « 47 paniers et 35 l'ont été après une passe décisive. Donc on fait de bonnes choses ».

Le coach ajoute ainsi que « certains dans le vestiaire pensent qu'on peut faire encore mieux ». C'est le cas de Karl-Anthony Towns. « On est en plein processus. On cherche tous à trouver la meilleure façon d'avoir de l'impact dans ce système. On y travaille encore », indique l'intérieur.

Par Jonathan Demay
