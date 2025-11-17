Les Rockets arrachent la victoire en prolongation face au Magic

Encore privé de Paolo Banchero, le Magic entame parfaitement la partie. Les Floridiens sont très sérieux en défense et réalisent ainsi de gros stops. Franz Wagner s'occupe de marquer les points et heureusement, pour les Rockets, que Kevin Durant et Alperen Sengun ont du talent pour alimenter la marque (23-30). Ensuite, c'est Reed Sheppard qui donne du souffle à l'attaque texane, avec un petit coup de chaud. Mais dans cette première période, les troupes d'Ime Udoka souffrent, car le Magic conteste tous les shoots (46-55).

Il faut attendre le troisième quart-temps pour voir la défense des Rockets se mettre au niveau, ce qui permet de revenir dans la partie (77-80). Le dernier quart-temps est compliqué pour le Magic, avec Franz Wagner qui rate des tirs près du cercle. Kevin Durant aussi manque des tirs, mais pas celui pour passer devant à trois minutes de la fin ni celui pour égaliser à 20 secondes du terme. Néanmoins, sur une remise en jeu ratée, il s'écroule et laisse Anthony Black filer au dunk, avec la faute.

Ce dernier manque son lancer-franc et laisse une chance à Houston. Alperen Sengun se charge de marquer au buzzer pour envoyer les deux équipes en prolongation (102-102). Le Turc enfonce le clou dans la foulée, en shootant beaucoup, et il est secondé par Kevin Durant. Orlando est derrière et Ime Udoka demande à ses joueurs de faire faute, pour éviter d'encaisser un 3-pts égalisateur. Houston s'en sort ainsi, avec une victoire 117-113.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant et Alperen Sengun sauvent les Rockets. Les Texans étaient bien mal embarqués, mais c'est l'avantage d'avoir des joueurs de ce niveau : ils trouvent des solutions et règlent les problèmes. Le premier termine avec 35 points à 13/24 au shoot, le second à 30 unités à 11/31 au shoot. Le Turc a plus gâché mais a pris 12 rebonds et délivré 8 passes. Le duo a inscrit 65 points, soit 55% des points de l'équipe, et heureusement qu'il était là, même si les Rockets vont devoir trouver des solutions plus collectives dans ce genre de bataille de tranchées.

– La défense d'Orlando. La défaite est cruelle pour les hommes de Jamahl Mosley, qui ont fait le match parfait ou presque sans leur meilleur joueur, Paolo Banchero. Leur niveau en défense a été particulièrement impressionnant, avec une activité folle pour contester tous le shoots et de l'intelligence dans les aides. Si le Magic répète ce style de performance, le renouveau observé ces derniers jours va se confirmer.

– Quatrième victoire de suite pour les Rockets. Les deux formations étaient sur trois succès de rang, donc une série allait forcément prendre fin dimanche soir. C'est celle d'Orlando, qui s'arrête à trois succès de rang. Houston signe une quatrième victoire de suite et occupe la troisième place de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.