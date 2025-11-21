Jeremiah Robinson-Earl a convaincu les Pacers

Du mouvement chez les Pacers. Dans un premier temps, ESPN annonce que Jeremiah Robinson-Earl y récupère un contrat standard (mais non garanti), entraînant le départ de Monte Morris. Puis Hoopshype indique que Garrison Mathews obtient un contrat via la « hardship exception » afin d’assurer un rôle de joker médical pour dix jours.

Pour Jeremiah Robinson-Earl, c’est la conséquence de ses bonnes performances réalisées avec Indiana depuis le début du mois. Arrivé pour compenser la blessure d’Obi Toppin, il s’est ensuite distingué avec 5.2 points et 6.2 rebonds de moyenne sur une vingtaine de minutes en sortie de banc. Son avenir n’est pas encore assuré, mais il est déjà plus clair qu’il y a vingt jours.

De son côté, Monte Morris a été plombé par les récents retours de blessure de TJ McConnell et Andrew Nembhard, mais aussi par ses performances sans relief : 3 points, 1.5 passe et 1.2 rebond sur une dizaine de minutes.

Il est donc remplacé numériquement par le shooteur Garrison Mathews, nouveau joker médical des Pacers, qui attendait un contrat depuis son départ des Knicks en octobre.

LEXIQUE

– Hardship exception : la NBA autorise une équipe à engager un joueur supplémentaire lorsqu’au moins quatre joueurs sont à l’infirmerie pour une durée d’au moins deux semaines.

Jeremiah Robinson-Earl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 49 22:11 41.4 35.2 74.1 1.5 4.1 5.6 1.0 1.5 0.6 0.8 0.3 7.5 2022-23 OKC 43 18:56 44.4 33.3 83.3 1.7 2.5 4.2 1.0 1.7 0.6 0.4 0.3 6.8 2023-24 NO 39 8:34 47.4 33.3 75.0 0.6 1.4 1.9 0.5 0.6 0.3 0.4 0.1 2.9 2024-25 NO 66 18:46 45.5 34.1 83.6 1.7 3.1 4.8 1.3 1.2 0.6 0.8 0.1 6.3 2025-26 IND 10 20:18 36.4 22.2 88.9 2.6 3.6 6.2 0.8 1.1 0.6 0.6 0.0 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.