Jeremiah Robinson-Earl, nouveau joker médical des Pacers

Particulièrement touchés par les blessures en ce début de saison, les Pacers ont décidé de faire appel à Jeremiah Robinson-Earl via la « hardship exception », afin d'assurer un rôle de joker médical pour les dix jours à venir.

Une annonce qui survient quelques heures après celle du forfait pour trois mois d'Obi Toppin, venu s'ajouter à ceux de Tyrese Haliburton, TJ McConnell, Bennedict Mathurin et Kam Jones. Quant à Andrew Nembhard et Johnny Furphy, ils restent suivis au jour le jour.

Passé par OKC et New Orleans depuis 2021, Jeremiah Robinson-Earl affiche 6 points et 4.3 rebonds de moyenne en quatre ans dans la ligue. Ailier-fort de bientôt 25 ans, formé à Villanova, il peut également évoluer au poste de pivot. Il a passé la présaison à Dallas, avant d'y être coupé, alors que son agent avait des touches avec quelques équipes européennes.

Dans la raquette d'Indiana, le 32e choix de la Draft 2021 cohabitera en tout cas avec Pascal Siakam, Isaiah Jackson, Jay Huff, Jarace Walker et Tony Bradley.

LEXIQUE

– Hardship exception : la NBA autorise une équipe à engager un joueur supplémentaire lorsqu’au moins quatre joueurs sont à l’infirmerie pour une durée d’au moins deux semaines.

Jeremiah Robinson-Earl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 49 22 41.4 35.2 74.1 1.5 4.1 5.6 1.0 1.5 0.6 0.8 0.3 7.5 2022-23 OKC 43 19 44.4 33.3 83.3 1.7 2.5 4.2 1.0 1.7 0.6 0.4 0.3 6.8 2023-24 NOP 39 9 47.4 33.3 75.0 0.6 1.4 1.9 0.5 0.6 0.3 0.4 0.1 2.9 2024-25 NOP 66 19 45.5 34.1 83.6 1.7 3.1 4.8 1.3 1.2 0.6 0.8 0.1 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.