Les Mavericks bouclent leur effectif avec un ancien du Thunder

Une à une, les franchises bouclent leur effectif pour le “training camp” avec des coupes et des engagements de dernière minute. À Dallas, les 15 places sont déjà prises mais ils seront six à essayer de mettre le doute dans la tête du staff de Jason Kidd.

Selon Marc Stein, le dernier joueur invité est Jeremiah Robinson-Earl, un intérieur formé à Villanova. Alors que son agent est en contact avec des équipes européennes, cet ancien joueur du Thunder préfère se contenter d'un contrat non garanti pour garder un pied en NBA.

La saison passée, cet ancien choix de Draft des Knicks était aux Pelicans où il tournait à 6.3 points et 4.8 rebonds de moyenne en 19 minutes. Intérieur de petite taille, il lui sera compliqué de s'inviter dans la raquette de Dallas où l'on trouve déjà Anthony Davis, Daniel Gafford, P.J. Washington, Dereck Lively II et Dwight Powell.

Mais comme la plupart de ces joueurs sont fragiles, il y a peut-être une opportunité à saisir en acceptant de rejoindre l'équipe de G-League de Dallas. Il y a deux ans, il avait débarqué aux Pelicans avec un “two-way contract“, et finalement, les dirigeants l'avaient signé pour deux ans.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Jeremiah Robinson-Earl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 49 22 41.4 35.2 74.1 1.5 4.1 5.6 1.0 1.5 0.6 0.8 0.3 7.5 2022-23 OKC 43 19 44.4 33.3 83.3 1.7 2.5 4.2 1.0 1.7 0.6 0.4 0.3 6.8 2023-24 NOP 39 9 47.4 33.3 75.0 0.6 1.4 1.9 0.5 0.6 0.3 0.4 0.1 2.9 2024-25 NOP 66 19 45.5 34.1 83.6 1.7 3.1 4.8 1.3 1.2 0.6 0.8 0.1 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.