Donovan Mitchell respecté et bousculé par les Rockets

Depuis le début de saison, Donovan Mitchell était sur un nuage, en tournant à 30.9 points de moyenne à 51% de réussite au shoot. Le temps d’un match, il est redescendu sur terre, tiré vers le bas par les défenseurs des Rockets.
Sa première mi-temps fut ratée, avec seulement 2 points à 1/7 au shoot, puisqu’il a toujours trouvé sur son chemin plusieurs joueurs de Houston.
« C’est évident que c’est un des meilleurs marqueurs de la ligue. La raison pour laquelle on a défendu comme ça, c’est pour forcer les autres à faire les choses », se justifie Ime Udoka, et cette stratégie va fonctionner, les Rockets ayant 17 points d’avance à la pause.
En seconde période, Donovan Mitchell va répondre, en inscrivant 19 points, mais cela ne sera pas suffisant pour renverser les Rockets. L’arrière des Cavaliers a donc terminé avec seulement 21 points à 8/17 au shoot et 4 ballons perdus. Une mauvaise performance pour lui, donc une bonne pour son adversaire.
Gêné pendant une mi-temps avant de s’adapter
« C’est avec la défense qu’on voit les joueurs que j’ai coachés, côtoyés ou respectés. Ça en vaut parfois la peine. C’est un pari de forcer les autres à prouver qu’ils peuvent mettre des points. Mais le tenir à 21 points alors qu’il tourne à 30 unités et a réussi des gros matches, on prend le risque », se réjouit le coach des Texans.
Privé de ballon car obligé de le lâcher, étant pris à deux, l’ancien du Jazz a été privé de solutions, donc d’impact. « Je savais qu’ils allaient préparer quelque chose, sans savoir précisément », confie-t-il. « C’est un signe de respect. Ils savent qui je suis, la menace que je suis et c’est une marque ultime de respect de la part d’un coach. »
Dès lors, Ime Udoka et ses troupes auraient-ils trouvé la solution pour limiter Donovan Mitchell, au moins en première période ?
« C’était unique, différent. Je ne crois pas que toutes les équipes ont les joueurs et la taille pour faire ça. Il nous a fallu un peu de temps pour s’adapter et une fois l’ajustement fait, on a trouvé une solution et c’est l’essentiel », répond le All-Star, alors que Cleveland n’était en effet pas loin de renverser la rencontre.
|Donovan Mitchell
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|UTA
|79
|33:24
|43.7
|34.0
|80.5
|0.7
|3.1
|3.7
|3.7
|2.7
|1.5
|2.7
|0.3
|20.5
|2018-19
|UTA
|77
|33:44
|43.2
|36.2
|80.6
|0.8
|3.3
|4.1
|4.2
|2.7
|1.4
|2.8
|0.4
|23.8
|2019-20
|UTA
|69
|34:16
|44.9
|36.6
|86.3
|0.8
|3.6
|4.4
|4.3
|2.5
|1.0
|2.7
|0.2
|24.0
|2020-21
|UTA
|53
|33:25
|43.8
|38.6
|84.5
|0.9
|3.5
|4.4
|5.2
|2.2
|1.0
|2.8
|0.3
|26.4
|2021-22
|UTA
|67
|33:49
|44.8
|35.5
|85.3
|0.8
|3.4
|4.2
|5.3
|2.4
|1.5
|3.0
|0.2
|25.9
|2022-23
|CLE
|68
|35:46
|48.4
|38.6
|86.7
|0.9
|3.3
|4.3
|4.4
|2.5
|1.5
|2.6
|0.4
|28.3
|2023-24
|CLE
|55
|35:19
|46.2
|36.8
|86.5
|0.8
|4.3
|5.1
|6.1
|2.1
|1.8
|2.8
|0.5
|26.6
|2024-25
|CLE
|71
|31:26
|44.3
|36.8
|82.3
|0.8
|3.7
|4.5
|5.0
|2.0
|1.3
|2.1
|0.2
|24.0
|2025-26
|CLE
|14
|34:04
|50.7
|38.5
|82.8
|0.7
|3.8
|4.5
|5.3
|2.3
|1.5
|3.3
|0.4
|30.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.