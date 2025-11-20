Donovan Mitchell respecté et bousculé par les Rockets

Depuis le début de saison, Donovan Mitchell était sur un nuage, en tournant à 30.9 points de moyenne à 51% de réussite au shoot. Le temps d’un match, il est redescendu sur terre, tiré vers le bas par les défenseurs des Rockets.

Sa première mi-temps fut ratée, avec seulement 2 points à 1/7 au shoot, puisqu’il a toujours trouvé sur son chemin plusieurs joueurs de Houston.

« C’est évident que c’est un des meilleurs marqueurs de la ligue. La raison pour laquelle on a défendu comme ça, c’est pour forcer les autres à faire les choses », se justifie Ime Udoka, et cette stratégie va fonctionner, les Rockets ayant 17 points d’avance à la pause.

En seconde période, Donovan Mitchell va répondre, en inscrivant 19 points, mais cela ne sera pas suffisant pour renverser les Rockets. L’arrière des Cavaliers a donc terminé avec seulement 21 points à 8/17 au shoot et 4 ballons perdus. Une mauvaise performance pour lui, donc une bonne pour son adversaire.

Gêné pendant une mi-temps avant de s’adapter

« C’est avec la défense qu’on voit les joueurs que j’ai coachés, côtoyés ou respectés. Ça en vaut parfois la peine. C’est un pari de forcer les autres à prouver qu’ils peuvent mettre des points. Mais le tenir à 21 points alors qu’il tourne à 30 unités et a réussi des gros matches, on prend le risque », se réjouit le coach des Texans.

Privé de ballon car obligé de le lâcher, étant pris à deux, l’ancien du Jazz a été privé de solutions, donc d’impact. « Je savais qu’ils allaient préparer quelque chose, sans savoir précisément », confie-t-il. « C’est un signe de respect. Ils savent qui je suis, la menace que je suis et c’est une marque ultime de respect de la part d’un coach. »

Dès lors, Ime Udoka et ses troupes auraient-ils trouvé la solution pour limiter Donovan Mitchell, au moins en première période ?

« C’était unique, différent. Je ne crois pas que toutes les équipes ont les joueurs et la taille pour faire ça. Il nous a fallu un peu de temps pour s’adapter et une fois l’ajustement fait, on a trouvé une solution et c’est l’essentiel », répond le All-Star, alors que Cleveland n’était en effet pas loin de renverser la rencontre.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 14 34:04 50.7 38.5 82.8 0.7 3.8 4.5 5.3 2.3 1.5 3.3 0.4 30.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.