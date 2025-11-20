Nikola Vucevic, le “Clutch Player Of The Week”

Déjà auteur du panier de la gagne face aux Nuggets, Nikola Vucevic a remis le couvert dès le match suivant ! Cette fois, c’était à Portland, et au buzzer ! Alors que les Bulls venaient de gâcher une avance de 21 points, le Monténégrin a climatisé le MODA Center avec un 3-points à l’ultime seconde. Coby White s’était assuré d’attirer la défense des Blazers et avec une passe acrobatique, il a trouvé Vucevic pour le 3-points de la gagne.

“Je n’avais inscrit aucun tir dans le quatrième quart-temps… ce n’était tout simplement pas un très bon quatrième quart-temps pour moi dans l’ensemble, ni pour l’équipe” rappelle-t-il après la rencontre. “Mais j’avais confiance dans mon tir, et je suis content qu’il soit rentré, content qu’on ait gagné… »

Le coéquipier modèle

Auteur de 27 points, 8 rebonds et cinq paniers à 3-points, Nikola Vucevic reste l’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA, alors qu’il fait le job chaque soir. Son nom revient régulièrement dans les rumeurs de transfert, chaque été et chaque hiver, mais c’est un joueur rêvé pour un coach. Il ne tire jamais la couverture à lui et ne bronche jamais. Et comme il devient super “clutch”, c’est que du bonheur pour lui et son équipe.

« Évidemment, j’aurais aimé qu’on plie le match plus tôt, mais ça fait du bien de mettre le panier de la victoire — c’est spécial, on en profite toujours beaucoup » poursuit-il avant d’évoquer cette fin de match très compliquée. « Ça veut dire beaucoup, mais on ne peut pas continuer à toujours parler de résilience. À un moment donné, il faut battre une équipe en gardant l’avantage quand on mène de 10-15 points, presque 20 ce soir, en gardant le pied sur l’accélérateur et en finissant le match… A l’avenir, on ne peut pas compter sur le fait de toujours sauver les matchs. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 13 31:28 48.5 41.0 76.0 2.0 8.0 10.0 3.7 2.5 0.7 1.7 0.5 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.