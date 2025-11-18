Les Nuggets pris au piège du « hourra basket » des Bulls

Invaincus à domicile cette saison, les Nuggets sont tombés cette nuit dans leur salle face aux Bulls. À l'entre-deux, on ne donnait pas cher de la peau de Chicago, qui restait sur cinq revers de suite, d'autant que les partenaires de Nikola Jokic visaient une 8e victoire d'affilée.

Mais les Bulls, même fatigués par leurs deux prolongations à Utah, ont mieux géré les dernières possessions pour finalement s'imposer 130-127 à la Ball Arena. Une fois de plus, la vitesse et le basket libre des Bulls ont fait la différence.

« Ils jouent vite même après des paniers encaissés », souligne Jamal Murray. « Et quand ils se mettent en route, ils se mettent vraiment en route. Ce n’est pas seulement un joueur : plusieurs gars ont eu un impact sur le match ce soir. Ils ont simplement joué vite et libérés. Je pense que leur banc a fait plus de dégâts que leurs titulaires. »

Effectivement, c'est la « second unit » de Chicago qui a fait la différence avec Jalen Smith, Ayo Dosunmu ou encore Javon Carter. À eux trois, ils cumulent 53 points, contre 9 points seulement pour tout le banc de Denver. Adroits de loin (9 sur 18 à 3-points), ce trio a aussi joué les coups à fond sur contre-attaque avec 23 points inscrits pour l'ensemble des Bulls.

En face, les Nuggets ont essayé de suivre le rythme mais ils ont fait preuve d'une grande maladresse : 3 sur 13 sur jeu rapide ! « C’était juste un match bizarre dans l’ensemble », résume David Adelman. « Je pense simplement que nous avons permis au match de devenir étrange par notre approche. Et quand on se retrouve dans un match comme celui-là, tout peut arriver. »

Les Nuggets restent sur trois défaites face aux Bulls

Pour le coach des Nuggets, cette défaite est une combinaison de lenteur en début de match, de manque de concentration en attaque, ou d'attention en défense.

« Leur pick-and-pop nous a tués. On était simplement en retard sur les rotations. On a essayé différentes choses pour l’arrêter » analyse David Adelman, avant d'évoquer ce jeu à risques des Bulls. « Ils ont juste baissé la tête et attaqué. Ils inscrivent 50 points dans la raquette, et ce n’est pas un chiffre délirant, mais j’ai trouvé qu’ils avaient l’ascendant la plupart du temps, juste par leur agressivité. Et franchement, la défense est une chose, mais tu ne peux pas finir à 3 sur 13 en contre-attaque dans un match où cette équipe joue vite et en rythme. Ils te donnent toutes ces opportunités. Quatorze points en transition, ce n’est clairement pas assez par rapport à ce qu’on aurait pu prendre. On a été vraiment négligents sur le jeu de transition… »

Côté Chicago, on se forge une réputation de bête noire des Nuggets puisque c'est la 3e victoire d'affilée dans leurs confrontations. Pour Billy Donovan, ce succès est d'autant plus gratifiant que l'équipe était en back-to-back après une défaite difficile à encaisser face au Jazz.

« Les remplaçants ont été très bons et je tire mon chapeau à Jalen et Javon. Ils n'avaient pas eu leur temps de jeu la veille, et on en avait parlé après la rencontre hier soir. C’était un match en double prolongation, on allait avoir besoin de tout le monde » avait prévenu le coach des Bulls. « J’apprécie la manière dont ces deux-là sont restés prêts. J’ai trouvé Julian et Patrick, ainsi que Jalen, très très bons. Ce cinq a vraiment bien joué. Ils se sont fatigués, on les a remplacés et on a probablement perdu un peu de momentum en fin de première mi-temps, mais quand ils sont revenus en seconde période, ils ont de nouveau été constants. Deux bonnes mi-temps de leur part, et c’était agréable à regarder. »