Le MVP de la nuit | Peyton Watson était caché dans les coins

Depuis la blessure de Christian Braun, Peyton Watson s’est trouvé une place de titulaire dans le cinq majeur de David Adelman et c’était encore le cas lors de ce déplacement des Nuggets à New Orleans, pour y défier les Pelicans.

En inscrivant les cinq premiers points de Denver, le joueur de 23 ans a lancé ce qui allait être la meilleure soirée de sa carrière. À la mi-temps, l’arrière affiche déjà 17 points et il est le meilleur marqueur de son équipe, aux côtés de Nikola Jokic.

Dans le troisième quart-temps, il est trouvé par Cam Johnson dans un corner et décoche une flèche à longue distance pour atteindre la barre des 25 points et ainsi battre son précédent record en carrière : 24 unités face aux Bulls en mars 2025. Juste après, il réussit un nouveau tir depuis le coin opposé toujours servi par Cam Johnson.

« Avoir Zeke Nnaji titulaire permet de le placer dans le ‘dunker spot’ et la plupart du temps, lorsque Aaron Gordon est absent, c’est Peyton qui y est, »analyse l’entraîneur des Nuggets, David Adelman. « Cela a permis à Peyton de naviguer dans les corners et ils ont doublé Nikola dès le début du match, mais nous avons bien géré leur pression et nous avons trouvé des tirs dans les corners. Ce soir, c’était la soirée de Peyton et il a fait du bon travail. »

Il conclut sa soirée avec un dunk après une passe de Nikola Jokic. En 34 minutes, Peyton Watson a inscrit 32 points à 13/19 au tir et 5/9 de loin. Il a également ajouté 12 rebonds et délivré 3 passes décisives.

Un coup de chaud avant de retrouver Kevin Durant

« Bruce, AG et un de nos entraîneurs Mike Moser sont venus me voir et m’ont dit de jouer mon jeu et c’est ce que j’ai fait », explique Peyton Watson après la rencontre. « J’ai pris ce qu’on me donnait, je n’ai rien forcé et j’ai essayé d’aider mon équipe à gagner. »

Si Peyton Watson a réalisé son record de points, de rebonds et de tirs à 3-points réussis et qu’il affirme ne pas avoir mis autant de points depuis l’époque où il jouait au lycée de Long Beach Polytechnic en Californie, il n’est pas pleinement satisfait de sa prestation. Il pense notamment qu’il aurait pu proposer un meilleur match en défense.

« Je ferai tout ce qu’il faut pour ramener une victoire », souligne-t-il. « Certains soirs, je vais devoir mettre des points tandis que sur d’autres soirs, je vais devoir défendre. J’ai l’impression que j’aurais pu mieux défendre ce soir, il y a certaines choses que j’aurais pu mieux faire et j’aurais pu apporter plus d’intensité. »

Ce vendredi, les Nuggets défieront les Rockets. L’occasion pour Peyton Watson de retrouver son mentor Kevin Durant qui l’a pris sous son aile au moment de la pandémie, il y a cinq ans.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 13 23:05 44.1 26.3 72.0 1.1 2.5 3.6 1.3 1.8 1.2 1.0 1.2 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.