Peyton Watson, le dernier petit protégé de Kevin Durant

Avec Christian Braun, Peyton Watson est le rookie phare de ces Nuggets version 2022/23. Au coeur de cette fin de saison où Michael Malone n’hésite pas à faire tourner pour préserver ses meilleurs éléments en vue des playoffs, il en profite d’ailleurs pour voir plus régulièrement le terrain, après avoir passé le plus clair de son temps en G-League (22.0 points, 6.6 rebonds, 2.3 passes et 1.1 contre).

Depuis quatre matchs, le 30e choix de la Draft 2022 affiche ainsi 23 minutes de temps de jeu moyen, pour des statistiques de 6.5 points, 5.3 rebonds et 1.5 contre (à 44% au shoot, dont 33% à 3-points). Lors de la dernière sortie de Denver, à Phoenix, il était carrément titulaire pour la toute première fois et, ce, contre un adversaire qu’il connaît plutôt bien : Kevin Durant.

Cela fait effectivement quelques années que les deux hommes sont devenus proches, en dépit de leurs 14 ans de différence d’âge, au point d’en venir à s’entraîner ensemble pendant l’intersaison.

« J’ai simplement aimé le type de mec qu’il est et nous avons construit une amitié à partir de là », confiait à ce propos l’ailier des Suns, qui a rencontré l’ancien pensionnaire de UCLA au moment de la crise sanitaire. « Je le soutiens, il a un avenir brillant. […] C’est un étudiant [du jeu], il cherche constamment à s’améliorer, il adore jouer et il a tout en magasin. […] J’adore son comportement, ce qu’il apporte au jeu, son enthousiasme vis-à-vis de ce sport. »

Un apprentissage à la dure face à son mentor

« Liés » par le Covid-19 donc, Kevin Durant et Peyton Watson s’affrontaient pour la deuxième fois en une semaine et, à chaque fois, l’aîné a donné une leçon au rookie, impuissant —comme quasiment n’importe quel défenseur— devant la maîtrise offensive de « KD » (30 points puis 29 points). Même si l’arrière de 20 ans a, malgré son manque d’expérience, proposé quelques belles choses face à son mentor en défense, mais aussi en attaque.

Toujours en plein apprentissage, le pur produit californien ne laisse en tout cas pas insensible le double MVP des Finals, qui se veut dithyrambique à son sujet. Mais ce n’est pas le seul dans cette situation, car Michael Malone n’en dit également que du bien, en plus de le pousser à s’améliorer, encore et encore.

« Tu as tout ce qu’il faut physiquement, tu peux devenir un vrai bon basketteur. Le défi que je te fixe : ne sois pas uniquement physique, le mental est un aspect important du jeu. Surtout, à quel point es-tu discipliné ? », a dit le coach des Nuggets à son jeune joueur.

Reste que les minutes de Peyton Watson ne devraient pas être conséquentes en playoffs, car la rotation de Denver est dense ou, en tout cas, déjà constituée. En revanche, la saison prochaine, il y aura sans doute une opportunité à saisir, car Reggie Jackson, Jeff Green et Bruce Brown devraient tous tester le marché, risquant de quitter le Colorado…

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 21 7 50.0 50.0 33.3 0.3 1.1 1.4 0.3 0.6 0.1 0.3 0.3 2.7 Total 21 7 50.0 50.0 33.3 0.3 1.1 1.4 0.3 0.6 0.1 0.3 0.3 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.