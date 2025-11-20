De Brooklyn à Denver, l’adaptation lente mais sereine de Cam Johnson

Cela va bientôt faire cinq mois que Cam Johnson est arrivé chez les Nuggets, en provenance des Nets, et ses débuts dans le Colorado restent timides, après un mois de compétition : 8.6 points de moyenne, à 29% à 3-points.

« Ça fait partie du jeu et je joue depuis longtemps, même si je pense qu’il faut parfois être frustré car ça montre que tu te soucies vraiment des choses » tente de relativiser l’intéressé, qui tournait encore à 18.8 points de moyenne (et à 39% à 3-points) la saison dernière.

Comme à Brooklyn, Cam Johnson est titulaire à Denver, mais il peine donc à trouver son rythme dans l’ombre de Nikola Jokic, Jamal Murray ou Aaron Gordon. Néanmoins, il ne doute pas de sa capacité à inverser la tendance au fil du temps.

« Je sais ce qu’ils ont réalisé et j’essaie juste de m’acclimater le plus vite possible. C’est une opportunité excitante » apprécie-t-il, avant d’ajouter : « Il y a des gars qui jouent ensemble depuis un moment et j’essaie juste de me faire ma place parmi tout ça. Ça prend parfois du temps, mais il ne faut pas se laisser abattre. On va y arriver et hausser le niveau, moi y compris. On va trouver des solutions. »

Pas du genre à forcer les choses

Arrivé chez les Nuggets afin de remplacer Michael Porter Jr. dans ce rôle d’ailier chargé d’apporter une menace permanente à 3-points, Cam Johnson peut déjà compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur pour sortir de sa spirale négative.

« Je dois être moi-même et faire ce que je sais faire » concèdait-il en tout cas, dans la foulée de sa meilleure performance de la saison (19 points à 5/7 à 3-points, contre Chicago). « Ils me donnent l’opportunité de le faire et c’est à moi de jouer maintenant. »

Passer de Brooklyn à Denver est un luxe qui permet au moins à Cam Johnson de ne pas trop forcer les choses, puisque la machine du Colorado tourne bien, même sans des prestations convaincantes de sa part.

Un changement de cadre et de statut dont il ne se plaint guère, lui qui n’a cependant pas cherché à provoquer quoi que ce soit, lorsqu’il se trouvait encore chez les Nets.

« Ce n’est pas ma façon de faire, je ne suis pas du genre à croire que l’herbe est plus verte ailleurs » assure-t-il. « Quand je suis arrivé à Brooklyn, nous étions en playoffs. […] J’étais là pour essayer de construire quelque chose, une identité, une culture, un programme. Et j’ai pris les choses au jour le jour. Puis quand ce fut à moi d’être transféré, j’étais prêt à y aller, mais je ne l’ai jamais demandé sinon. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 13 26:05 41.8 29.2 80.0 0.7 2.1 2.8 2.2 2.1 0.5 0.6 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.