À Denver, Cam Johnson veut tirer profit de son expérience aux Nets

« J'ai été sur le terrain avec beaucoup de joueurs différents, mon rôle a évolué à de nombreuses reprises. Cela va encore évoluer. » En débarquant à Denver, Cam Johnson sait que sa situation va encore changer.

L'ancien « role player » des Suns sort d'une saison aux Nets dont il était l'une des premières options en l'absence de Cam Thomas. Après 19 points de moyenne et son plus gros volume de tirs en moyenne, jamais il n'avait été autant responsabilisé en attaque.

Aux Nuggets, il peut prétendre à un statut de 3e option, derrière les inévitables Nikola Jokic et Jamal Murray, ou de 4e option derrière Aaron Gordon. « Je pense qu'il sera notre meilleur marqueur beaucoup de soirs », imagine Jamal Murray, qui a remarqué une qualité de dribble plus développée qu'il ne l'imaginait.

Mais au-delà de cette seule question du « scoring », il dit pouvoir « apporter une capacité à marquer, à défendre, et être un facilitateur, quelqu’un en qui l’équipe, les coachs et mes coéquipiers ont confiance, et contribuer à obtenir un maximum de victoires ».

Une expérience bénéfique à Brooklyn

David Adelman, qui voit chez lui un élément au « QI basket élevé », pense que son jeu va parfaitement coller à celui de sa formation. Et ne compte pas l'enfermer dans un rôle. « À Brooklyn, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais il a eu l'occasion de beaucoup jouer ballon en main », remarque aussi son coach.

Autrement dit : Cam Johnson, qui va voir son niveau de responsabilités baisser, devrait être en capacité de s'adapter si les Nuggets lui en demandent plus. « C'était sympa de pouvoir me retrouver dans ces situations et d’essayer de comprendre comment marquer, créer des occasions pour mes coéquipiers, et comment faire tourner l’attaque », en témoigne le joueur de 29 ans qui vise la marque des 77 matchs joués cette saison, ce qui serait son record en carrière.

« Enchaîner les ‘pick-and-roll' pendant tout le match, recevoir des passes main à main, apprendre ce qui fonctionne ou pas : ça m’a vraiment été bénéfique. Donc le but, c’est d'utiliser ces acquis quand c’est nécessaire, quand le moment s’y prête, en combinant tous ces éléments. Sans forcément forcer quoi que ce soit, en laissant le jeu venir à moi, et encore une fois, en jouant avec les gars qu’on a », termine Cam Johnson, qui devrait se régaler aux côtés du maître à jouer serbe.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 57 32 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.