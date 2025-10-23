L’agréable mais complexe adaptation de Cam Johnson

Sur le papier, nous en parlions dans la preview consacrée à Denver, l'arrivée de Cam Johnson dans le cinq majeur des Nuggets ressemble à une sacrée bonne pioche. Avec ses qualités de déplacement, son shoot et son intelligence, l'ancien des Suns semble parfait pour se fondre dans le moule. Même si une période d'adaptation, quand on change d'équipe et de ville, sera forcément nécessaire.

« Quand on va ailleurs, c'est comme si on repartait de zéro, et il peut y avoir une certaine frustration. Il faut apprendre à connaître les gens, la ville, la franchise. J'ai le sentiment d'être à mon meilleur niveau quand je suis dans le rythme, dans mon confort », annonce l'ailier.

Patience donc, même si David Adelman, à l'issue de la présaison, disait que sa recrue est « exactement comme on l'imaginait », et donne « une autre dimension à notre attaque ». Ce qui n'est pas rien quand on sait que tout est organisé autour de Nikola Jokic, ainsi que Jamal Murray et Aaron Gordon, et ce qui représente un défi également.

« Offensivement, ces trois-là sont des maîtres. On ne vient pas comme ça alors que tout s'enchaîne et que tout s'imbrique », prévient son coach. « Il y a beaucoup lectures à faire, de réactions à avoir avec celui qui est peut-être le meilleur pivot de l'histoire dans ces domaines. Tout se fait en une seconde. »

« Ces gars ont une telle intelligence de jeu, presque trop »

Ainsi, alors qu'on pourrait penser qu'évoluer aux côtés d'un passeur comme le triple MVP, et dans une attaque huilée comme celle de Denver est assez simple, cela n'est pas totalement le cas. L'orchestre tourne bien donc si on arrive, il faut jouer au diapason, sinon, on entend les fausses notes.

« Ces gars ont une telle intelligence de jeu, presque trop. J'ai besoin de communiquer encore plus pour savoir ce que l'on fait. Ça se voit qu'ils jouent ensemble depuis longtemps. Je sais que ça va venir », analyse Cam Johnson. « Il se débrouille bien, il ne force rien », remarque Aaron Gordon. « C'est un si bon joueur qu'il n'a qu'à être lui-même et ça va fonctionner. Il est très, très intelligent. »

C'est évident qu'il est plus agréable de se mouvoir dans une attaque centrée autour de Nikola Jokic et de ses passes lumineuses. Mais la pression est là et pour un joueur comme Cam Johnson, qui a toujours affiché un style feutré, voire timide, il ne va pas falloir trop se mettre en retrait.

« La frontière entre s'adapter, ce qu'il essaie de faire, et être lui-même est fine », juge David Adelman. « Aaron Gordon et Jamal Murray sont comme ça : ils pratiquent notre style, avec les coupes, les mouvements, les écrans, mais ont aussi leur propre style avec leurs qualités en un-contre-un. Et c'est bien car ils sont talentueux. Cam arrivera à ça quand il aura plus d'expérience avec eux. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 57 32 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.