Aaron Holiday vient combler les trous

Fred VanVleet absent pendant un bon moment, à cause d’une blessure au ligament croisé, puis Tari Eason victime d’une élongation aux muscles obliques et sur la touche pendant quatre à six semaines, les Rockets doivent composer avec des blessés. Et le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. La preuve avec Aaron Holiday.

Depuis deux matches, il jouit d’un temps de jeu plus important, tout en pouvant être lui-même. « Je ne suis pas Tari Eason. Je n’ai aucune pression de faire ce qu’il fait », rappelle le frère de Justin et Jrue. « J’essaie simplement de jouer mon jeu du mieux possible, de m’adapter aux gars. Ils sont bons en ce moment donc j’essaie de rentrer dans le moule. »

Il l’a très bien fait face aux Blazers puis face au Magic. Chaque fois, en seulement 13 et 15 minutes, il a inscrit 10 points, en shootant au total à 60% de réussite et en perdant seulement un ballon.

« Je n’estime pas être un simple scoreur. Je rentre sur le parquet et je lis le match, en faisant ce que l’équipe réclame. Que ce soit être meneur de jeu, jouer sans le ballon, shooter. C’est ma vision du basket donc ce n’est pas très difficile pour moi », continue-t-il.

Les bonnes performances, sur de courtes séquences, d’Aaron Holiday ont été soulignées par ses coéquipiers et son coach.

« Il est très bon, c’est le professionnel parfait. Ce n’est pas facile d’avoir de l’impact alors qu’on n’est pas habitué à jouer. Il se prépare au quotidien comme s’il allait disputer 48 minutes. C’est l’esprit à avoir », admire Josh Okogie. « C’est un véritable pro, depuis le premier jour », insiste Ime Udoka.« C’est le joueur qui ne va peut-être pas jouer mais qui est prêt à entrer, à avoir de l’impact quand Tari se blesse, ou s’il sait qu’il va avoir des minutes. On doit lui tirer notre chapeau après ces matches quand il fait ça. On aime l’avoir avec nous pour ces raisons. »

Aaron Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 IND 50 12:55 40.1 33.9 82.0 0.1 1.2 1.3 1.7 1.4 0.4 0.8 0.3 5.9 2019-20 IND 66 24:30 41.4 39.4 85.1 0.3 2.0 2.4 3.4 1.8 0.8 1.3 0.2 9.5 2020-21 IND 66 17:49 39.0 36.8 81.9 0.2 1.1 1.3 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.2 2021-22 PHO 22 16:16 41.1 44.4 93.9 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 0.8 1.3 0.0 6.8 2021-22 WAS 41 16:10 46.7 34.3 80.0 0.2 1.4 1.6 1.9 1.5 0.6 1.0 0.2 6.1 2022-23 ATL 63 13:25 41.8 40.9 84.4 0.4 0.8 1.2 1.4 1.3 0.6 0.6 0.2 3.9 2023-24 HOU 78 16:16 44.6 38.7 92.1 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.5 0.7 0.1 6.6 2024-25 HOU 62 12:46 43.7 39.8 82.9 0.2 1.0 1.3 1.3 1.0 0.3 0.6 0.2 5.5 2025-26 HOU 7 8:17 55.6 45.5 88.9 0.0 0.6 0.6 1.0 0.7 0.1 0.7 0.1 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.