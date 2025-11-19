Les Hawks ont fait comme ils ont pu face à l’ogre Detroit

La série de cinq victoires de suite des Hawks était en danger au moment de recevoir les Pistons, qui, eux, restaient sur dix succès d’affilée… La marche était bien trop haute pour Atlanta, qui a perdu et a vu Detroit enchaîner un onzième succès de rang. Mais les joueurs de Quin Snyder ont montré de bonnes choses, notamment en réagissant en deuxième mi-temps.

« L’exécution, c’est important pour nous, surtout en fin de match. Avoir Trae, ça aide, mais le plus important, c’est de savoir ce qui fonctionne et de s’y tenir », explique Jalen Johnson. « Il faut continuer de croire dans le processus, et on sera meilleur dans les cinq dernières minutes, donc je ne suis pas inquiet. »

Jalen Johnson a en effet manqué le dernier virage avec 0/4 au shoot et un ballon perdu dans les cinq dernières minutes. « On était encore dans le match malgré toutes nos balles perdues. Je dois faire mieux avec le ballon, car j’en ai perdu quatre en seconde période. Elles ont coûté cher. Mais on s’est donné une chance à la fin », remarque-t-il, face aux 17 ballons perdus de son équipe.

Le tout, faut-il le rappeler, sans trois titulaires : Kristaps Porzingis, Trae Young et Zaccharie Risacher, qui a lourdement chuté à Phoenix. Certes les Hawks ont perdu, mais faire un tel match face à la meilleure équipe de la conférence Est, la plus en forme, c’est très encourageant.

« Tout le monde n’est pas disponible pour jouer et on se donne tout de même une chance de gagner contre de très bonnes équipes donc je suis satisfait de là où on en est. On n’est pas complaisant, mais satisfait », précise Nickeil Alexander-Walker. « On n’est pas inquiet », ajoute Jalen Johnson. « En NBA, on ne peut pas maintenir une série parfaite pour toujours. Detroit est bouillant et c’était un bon test. Je n’ai aucun doute sur notre capacité à rebondir. »

Le calendrier va leur offrir une opportunité en or de le faire avec les Spurs, mais surtout les Pelicans, les Hornets et les Wizards à venir.