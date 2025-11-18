Lu Dort se réveille à son tour à 3-points

« Et d'ailleurs, vous voulez que Lu Dort shoote à 3-points », lâche le commentateur des Pelicans. Il faut croire que la remarque est allée jusqu'aux oreilles du joueur du Thunder qui, au même moment, se libérait sur une remise en jeu ligne de fond pour sanctionner à 3-points après 20 secondes de jeu.

Puis, sur la possession suivante, en étant tout autant ouvert, le même shooteur sanctionnait une seconde fois de suite. Après une minute de jeu à La Nouvelle-Orléans, Pelicans : 0 ; Lu Dort : 6. Dans ce même premier quart-temps, terminé par 49 points inscrits par sa formation, l'arrière/ailier convertira deux autres tirs lointains.

« C'étaient clairement des tirs ouverts, pour certains. Si j'en vois plusieurs rentrer, c'est juste ce dont j'ai besoin. J'étais agressif, (mes coéquipiers) me trouvaient », résume l'intéressé, auteur de 17 points à 4/6 de loin (5/9 en tout). Soit sa meilleure marque cette saison, pour lui qui n'avait dépassé les 10 points – sa moyenne l'an dernier – qu'à une seule reprise jusqu'ici.

Lu Dort ne tournait ainsi qu'à 21% de réussite à 3-points (8/38) avant cette rencontre. En conséquence, James Borrego avait assumé l'idée de mettre le pivot Yves Missi en défense sur lui, pour permettre au pivot de venir en aide sur les pénétrations du Thunder. Quitte à faire l'impasse donc sur Lu Dort. Un pari manqué.

Semer le doute chez l'adversaire

« Il a une belle confiance, inébranlable. J'ai trouvé que le positif là-dedans, c'est qu'ils ont démarré avec Missi sur lui. Ils l’ont mis sur un joueur différent pour commencer le match, ce qui est quelque chose qu'on va voir et qu'on a déjà vu par le passé. Et il a shooté avec confiance, ce qui peut semer le doute pour le plan de jeu de l'adversaire quand ils font les choses ainsi », analyse Mark Daigneault.

Le joueur non-drafté a déjà été confronté à ce genre de configuration défensive par le passé, notamment au début de sa carrière où il tournait plutôt autour des 33% de loin. Mais ces deux dernières années, il s'est taillé une réputation de joueur bien plus fiable dans le domaine avec 40% de réussite de loin.

« Plus tôt dans ma carrière, c'était compliqué de s'y ajuster, je n'y étais pas habitué. Mais maintenant que je suis en NBA depuis sept ans, j'ai vu tellement de couvertures défensives, on peut s’attendre à n’importe quoi. En démarrant le match, je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, mais j'étais prêt et préparé et on a fait les bons choix », note le Canadien dont le réveil d'un soir contribue à faire remonter le niveau d'adresse collectif.

Pour le plus grand plaisir de son coach : « Il n'a pas bien shooté cette année. Alors j'étais content qu'il se libère ce soir et shoote correctement. Il avait l'air d'être dans un bon rythme. »

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 9 30:20 34.3 27.3 92.3 1.6 2.9 4.4 1.4 2.8 0.9 0.7 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.