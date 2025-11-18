Naz Reid va-t-il enfin réussir à enchaîner ?

« Il était temps. » Naz Reid peut souffler : il a réussi deux bons matches de suite. Après avoir inscrit 19 points contre Denver, il en a marqué 22 contre les pauvres Mavericks, dans la large victoire de Minnesota, avec un propre 9/14 au shoot dont 3/6 derrière l'arc.

Les quatre matches avant, il n'avait tourné qu'à 7.5 points de moyenne à 32% de réussite au shoot et 24% à 3-pts…

« On sait le joueur qu'il est. Quand il rentre, on a une dureté mentale, une agressivité et c'est énorme pour nous », assure Rudy Gobert. « Je continue de lui dire qu'il ne faut pas qu'il se laisse influencer par ses performances offensives. Il ne doit pas se décourager parce qu'il manque des tirs. Il peut avoir un impact de différentes manières. Au rebond, à la passe, avec ses courses. »

Naz Reid a rajouté 12 rebonds à ses 22 points et ce n'est pas anodin. Car son activité en défense lui offre du rythme. « Dès que je m'occupe de ça, les autres domaines du jeu viennent facilement », confie-t-il. « Je m'assure de bien défendre, d'être au rebond. C'est en faisant ça que j'en suis là donc je ne vais pas m'écarter de ce chemin. »

Mais cela n'empêche pas l'intérieur des Wolves d'être irrégulier en ce début de saison. L'équipe de Minnesota, dans son ensemble, l'est déjà et nul doute que Naz Reid est également encore touché par le décès de sa sœur, début septembre, qui doit naturellement lui occuper l'esprit.

Il a déjà enchaîné deux bons matches de suite cette saison mais sans jamais faire la passe de trois. Est-ce pour la prochaine rencontre, mercredi, face aux faibles Wizards ?

« Prendre des shoots, faire confiance à ses coéquipiers qui vont continuer de vous offrir de bons tirs », réclame Chris Finch. « Quand les joueurs sont un peu dans le dur, ils courent après, surtout offensivement, et ça se termine par des tirs plus durs que nécessaire. Il faut jouer avec le rythme du match, prendre des bons tirs et continuer de faire les petites choses. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 13 24:18 43.8 34.8 63.2 1.2 4.4 5.6 2.1 2.8 1.0 1.4 0.9 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.