Endeuillé, Naz Reid apprécie le soutien des Wolves

Alors que son été 2025 devait être placé sous le signe de la juste récompense de ses performances (6e homme de l'année en 2024) avec une prolongation de 125 millions de dollars, Naz Reid a enterré sa sœur Toraya, abattue début septembre. Forcément, le joueur a le cœur lourd au moment de revenir avec les Wolves.

« Je vais bien. Je vais mieux. De mieux en mieux », assure-t-il. « Beaucoup de monde autour de moi m'a soutenu. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans la vie. J'ai beaucoup de soutien et d'aide. »

Naz Reid a été soutenu durant ces moments difficiles par ses coéquipiers, mais aussi par Tim Connelly, président de la franchise, et Chris Finch, son coach, qui ont insisté sur le fait d'en parler s'il en ressentait le besoin. « Cela veut dire beaucoup. J'ai traversé une épreuve et ils étaient là. Ça montre la fraternité qu'on a en dehors des parquets. »

« Un énorme choc »

« On a tous perdu des êtres chers mais c'est une situation sans précédent, arrivée du jour au lendemain. On n'était pas face à une longue maladie ou autre. Ce fut un énorme choc », confie Rudy Gobert.

« On doit être les mêmes que d'habitude autour de lui », ajoute Mike Conley. « C'est évident qu'on le soutient à 100%, qu'on est là s'il a besoin. En même temps, on fait des blagues, on tente d'être le plus normal possible et de lui parler d'autre chose. Pour éviter de lui rappeler ce qu'il vit sur le plan personnel. »

Malgré les efforts des joueurs de Minnesota, c'est une évidence que Toraya Reid sera très présente cette saison.

« Pour moi, il a un ange gardien », estime le pivot français. « Quand on perd quelqu'un qu'on aime, religieux ou non, c'est important de penser que des gens autour de nous nous guident, nous protègent. Je suis certain qu'elle sera là pour le guider, le protéger. J'espère qu'il va pouvoir traverser ça et qu'on va la rendre fière. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 28 46.2 37.9 77.6 1.1 4.8 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.