La soeur de Naz Reid assassinée

Grande sœur de Naz Reid, Toraya Reid (28 ans) a été abattue samedi devant un complexe résidentiel dans le New Jersey, ont indiqué les autorités. Selon un communiqué du procureur du comté d’Ocean, son petit ami Shaquille Green a été inculpé de meurtre et de possession illégale d’une arme en lien avec la mort de Toraya Reid. Les policiers avaient été alertés au milieu de la matinée par des voisins qui avaient entendu des coups de feu.

Toraya était l’aînée des enfants Reid, aux côtés de Naz et de leur jeune sœur Jakahya, et en 2023, l'intérieur des Wolves avait loué son influence : « Ma grande sœur est très protectrice. Elle nous traite comme si elle était notre parent. »

En janvier dernier, Naz Reid était revenu dans le New Jersey, et plus précisément dans le lycée où il a étudié, pour voir son maillot retiré. Dans le programme lié à cet événement, des clichés de lui avec ses soeurs et leur mère.

Meilleur sixième homme en 2024, Naz Reid a prolongé son contrat avec les Wolves au début de l'été pour 125 millions de dollars pour cinq ans.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 28 46.2 37.9 77.6 1.1 4.8 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.