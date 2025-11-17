Cooper Flagg et les Mavs gagnent enfin un match serré

Il a déployé ses deux bras comme les ailes d'un avion alors que le buzzer final retentissait. Un moyen pour Cooper Flagg de bien marquer le moment : enfin une victoire pour sa formation et lui. Un succès face aux Blazers qu'il a fallu aller chercher en prolongation.

Deux jours plus tôt, cette période supplémentaire n'avait pas souri aux Texans, battus face aux Clippers (après deux prolongations). Au début de la même semaine, les Bucks étaient eux aussi venus s'imposer à Dallas, de deux points. Idem pour les Pelicans encore plus tôt dans le même mois.

En gros, les Mavs ont du mal à gagner cette saison, en particulier lorsque les écarts se resserrent : avant ce match face aux Blazers, ils n’étaient qu’à 2 victoires pour 8 défaites dans les matchs « clutch » (écart à cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes) cette saison.

Pour vaincre ce syndrome, ils ont pu compter sur leur rookie justement. C'est lui qui, à une minute de la fin, a forcé la décision pour se frayer un chemin vers le cercle et égaliser (117-117). C'est lui aussi qui, après avoir manqué un lancer-franc important et un possible tir de la gagne dans les derniers instants du temps réglementaire, a converti deux tirs importants en prolongation. En se rapprochant encore du cercle.

Une première mi-temps fantôme

« Ils ont joué une bonne partie de la fin du match avec leur pivot (Donovan Clingan) sur le banc. S’ils ne vont pas avoir de protection de cercle en jeu, on doit utiliser notre taille », note Cooper Flagg pour justifier son agressivité en fin de partie. Celui-ci a inscrit 9 points dans les 17 dernières minutes du match, pour finir avec 21 points (9/16 aux tirs), 8 rebonds, 5 passes et 2 contres en 37 minutes.

Et ce, après une première période particulièrement timide terminée à seulement 2 points (1/3 aux tirs). C'est ici que Daniel Gafford, qui l'accompagne beaucoup, lui a lâché deux mots. « J’ai vu qu’il était frustré à la mi-temps. Je lui ai un peu parlé. Il m’a dit qu’il avait l’impression de ne pas être impliqué. Je lui ai dit : ‘Calme-toi un peu. Ça va venir à toi, pas besoin de forcer le jeu. Parfois, le jeu vient à toi tout seul.' C’est exactement ce qu’il s’est passé », juge le pivot.

Un Daniel Gafford (20 points et 6 rebonds) qui aura également un impact décisif en prolongation, à l'instar de son contre sur la tentative de dunk de Shaedon Sharpe, avant de finir sous le panier dans la foulée. Sans oublier P.J. Washington (21 points) auteur d'un dunk en contre-attaque quelques secondes plus tôt sur un service de Cooper Flagg qui venait de capter le rebond défensif.

Le genre d'action qui fait dire à Jason Kidd que « Cooper a répondu présent des deux côtés du terrain. Offensivement comme défensivement. » Sa jeune vedette voit ce « money time » gagnant comme un moyen de gagner en expérience. « Il y a tellement de situations différentes dans lesquelles tu peux te retrouver, et les vivre avec tes coéquipiers, c’est énorme pour nous. Ces expériences, les répéter encore et encore… On commence un peu à comprendre comment ça fonctionne », termine-t-il.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 14 34:09 44.7 27.3 79.5 1.1 5.6 6.7 3.2 2.4 1.4 2.3 0.8 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.