Au bout du suspense, Cooper Flagg redonne le sourire à Dallas

Les Mavs peuvent être satisfaits de s’en être tirés. Face à une formation de Portland toujours aussi accrocheuse, avec Deni Avdija (29 points) et ses lieutenants Shaedon Sharpe et Jerami Grant (36 et 26 points), Dallas a dû faire le dos rond et s’arracher pour aller en prolongation et finalement s’imposer 138-133. Voilà qui va permettre au groupe de Jason Kidd de souffler un peu après des dernières semaines difficiles, marquées par sept défaites en huit matchs et l'éviction du GM Nico Harrison.

Le duel aura été âpre jusqu’au bout et les Blazers ont tenu la dragée haute aux Texans durant presque tout le match. Le premier acte a rapidement permis à Portland d’afficher ses intentions, avec une défense solide et de l’efficacité en attaque. En un éclair, le dunk de Robert Williams III et les 3-points de Shaedon Sharpe et Toumani Camara au buzzer de la période ont permis à la franchise de l’Oregon de prendre les devants (29-37).

Les entrées remarquées de D’Angelo Russell et Klay Thompson, avec ses trois paniers à 3-points (et aussi Moussa Cissé), ont permis à Dallas de rester au contact jusqu’à la pause, avec également le renfort de Daniel Gafford près du cercle et PJ Washington de loin (57-61).

Cooper Flagg de l’ombre à la lumière

Portland a poursuivi son offensive avec un 9-0 durant lequel Shaedon Sharpe a encore brillé, au alley-oop puis d’un lay-up main gauche en transition, servi à chaque fois par Deni Avdija (61-70). Pour relever la tête, Dallas a notamment pu compter sur Cooper Flagg, discret jusque-là, et qui a repris du poil de la bête pour permettre aux siens de recoller. Après le 3-points de PJ Washington, c’est lui qui a fait feu de loin avant de s’offrir une contre-attaque complètement dingue conclue par un 2+1 devant Toumani Camara et Deni Avdija (70-75).

Une action qui a sonné le début de la révolte, même si les Blazers n’avaient pas dit leur dernier mot ! Les deux paniers à 3-points de Kris Murray ont permis à Portland d’attaquer le dernier acte à +6 (85-91). PJ Washington a dû s’employer à nouveau de loin à deux reprises, imité ensuite par Max Christie afin de forcer le destin (96-100). Cooper Flagg a ensuite lancé un dernier run aux airs de bouquet final sur un 13-2 encore marqué par les flèches de la paire Christie-Washington (111-106).

Sauf que les lay-up de Shaedon Sharpe et Deni Avdija, puis les trois lancers de Jerami Grant ont tout remis en cause. Le lancer raté, en toute fin de match, par Cooper Flagg venait rappeler que l’ensemble demeurait fragile. Portland a eu sa chance de remporter le match sur la dernière possession, très mal négociée par Deni Avdija (118-118). Dallas n’a pas laissé passer la sienne…

Daniel Gafford a montré la voie avec un 2+1, Cooper Flagg s’est rattrapé de son lancer raté en toute fin de partie avec deux paniers avant d’envoyer PJ Washington péter le cercle et faire exploser le sonomètre de l’American Airlines Center (132-129). La délivrance est arrivée dans la foulée, suite à l’expulsion de Deni Avdija pour six fautes et grâce à un dernier lay-up autoritaire signé Brandon Williams (136-131). Les Mavs ont eu chaud mais l’essentiel est là (138-133).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cooper de rien. Chaque match permet d’en apprendre davantage sur le numéro 1 de la Draft, sur sa résistance à la pression et face à la difficulté. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a le cuir épais ! Dans un contexte difficile, après une première mi-temps très timide, l’ailier a su rebondir, en passant dix points dans le troisième quart-temps — dont cette contre-attaque de folie, entre dribble dans le dos et finition acrobatique sous pression — tout en étant présent dans le money-time pour finir le boulot et faire oublier son lancer raté. Il termine co-meilleur marqueur de son équipe, deuxième meilleur rebondeur et troisième meilleur passeur, le tout sans avoir perdu un ballon, et avec la victoire en prime. Sacré caractère, le Cooper !

– Jason Kidd pianote. Et l’ancien meneur est visiblement mélomane. Car ce qui ressort aussi de ce succès, en l’absence d’Anthony Davis (et Kyrie Irving), c’est l’implication de tout le collectif, avec huit joueurs à 9 points et plus. Le coach des Mavs a plutôt bien géré ses rotations, notamment en faisant sortir D’Angelo Russell et Klay Thompson du banc pour donner un coup de boost à son équipe. Dallas avait besoin de tout le monde pour venir à bout de cette formation de Portland décidément difficile à jouer, et tous les Mavs se sont mobilisés.

– Les Mavs reçus 7/7. Les Mavs ont frôlé une nouvelle défaite et ont actionné l’état d’urgence en prolongation. En cinq minutes, les Texans n’ont pas raté un tir, terminant l’overtime à 7/7 au tir !

– Deni Avdija toujours pas payé. Voilà qui commence à faire beaucoup pour Portland, qui a déjà perdu deux matchs sur le fil la semaine passée à Miami puis à Orlando, et qui se retrouve encore avec une balle de match sans parvenir à l’emporter à l’arrivée. Deni Avdija a encore été le leader incontestable de l’équipe, mais le choix de Tiago Splitter de ne pas demander de temps-mort pour lui laisser le dernier tir a été catastrophique, avec au final une mauvaise position à 3-points et un mauvais shoot. Son expulsion pour une sixième faute (très sévère) en prolongation a achevé les derniers espoirs des Blazers.

