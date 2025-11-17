Kevin Durant n’a jamais joué avec un intérieur comme Alperen Sengun

Bousculés par la très bonne défense du Magic, les Rockets ont longtemps été impuissants, dominés en tout cas, à domicile. Mais heureusement pour eux, au fil des minutes, ils ont pu compter sur Kevin Durant et Alperen Sengun pour maintenir le cap. Puis, quand les choses sérieuses ont commencé, les deux ont fait des différences, ont inscrit des paniers importants dans le « money time ».

L'ailier All-Star a pu donner l'avantage ou égaliser dans les dernières minutes quand le Turc a carrément arraché la prolongation au buzzer. C'est simple : en dernier quart-temps, les deux All-Stars ont marqué 18 des 25 points de Houston !

« Ime Udoka me fait confiance en fin de match donc je peux prendre ces tirs. J'ai également une grande confiance en Durant », commente Alperen Sengun, auteur d'un match ultra-solide avec 30 points, 12 rebonds et 8 passes, et qui a pris 31 tirs, dont 8 en prolongation.

« J'ai joué avec beaucoup de spécialistes chez les intérieurs mais jamais avec quelqu'un qui puisse marquer comme ça »

Le Turc n'a pas tout réussi dans cette victoire (35% au shoot, 5 ballons perdus), il a même parfois forcé un peu. Mais clairement, il n'a jamais lâché, surtout après une première période ratée, à cause des efforts du Magic.

« Cela m'aide de ne pas être moi-même en première mi-temps car ça m'énerve et je veux faire mieux », confie le vice-champion d'Europe avec la Turquie. « Je me motive moi-même. Si j'avais joué la seconde période comme la première, j'aurais eu une séance vidéo avec Ime Udoka le lendemain. Je ne voulais pas perdre, je voulais revenir dans ce match. Je sais que cette équipe a besoin de moi, donc je dois faire le nécessaire pour l'emporter. »

De son côté, Kevin Durant a marqué 35 points, avec davantage d'efficacité (13/24 au shoot). Les deux joueurs ont ainsi pris 55% des shoots de leur équipe, pour marquer 55% des points des Texans. Ils ont dominé les débats et chacun peut se reposer sur l'autre.

« J'ai joué avec beaucoup de spécialistes chez les intérieurs, des joueurs qui peuvent être très bons pour faire des écrans, prendre des rebonds, être physique, mais jamais avec quelqu'un qui puisse marquer comme ça », admire l'ancien des Warriors, des Nets ou encore des Suns. « Je ne manque pas de respect aux joueurs avec lesquels j'ai joué, mais je suis sûr qu'ils seraient d'accord avec moi. Voilà à quel point Sengun est bon. »