Alperen Sengun : « Ce n’était pas notre destin »

Alperen Sengun et la Turquie étaient à quelques secondes de l'Euro parfait, et d'un premier titre. Mais le pivot des Rockets regrettera sans doute longtemps ses deux tirs de la dernière minute, un layup pourtant ouvert complètement raté, puis une tentative à 3-points où il a surtout essayé de récupérer une faute…

Les yeux dans le vague, le joueur de 23 ans semblait perdu sur le terrain après la défaite face à l'Allemagne, et il avait préféré, comme tous ses coéquipiers ne pas répondre à la presse.

« Nous avons tissé des liens et sommes devenus une famille, mais ce n'était pas notre destin » a-t-il réagi lors de son arrivée en Turquie. « Nous sommes une équipe jeune qui a encore de nombreuses années devant elle. Nous tiendrons notre promesse et nous rentrerons un jour à la maison avec le trophée. »

« L'histoire ne retient que les champions, et nous avons manqué de peu notre objectif »

« La médaille d'argent après tant d'années est, bien sûr, une grande réussite. La nation turque est fière de ces garçons. Mais je suis profondément attristé », a de son côté réagi Ergin Ataman, le sélectionneur. « L'histoire ne retient que les champions, et nous avons manqué de peu notre objectif. Je présente mes excuses à nos concitoyens qui ont cru en nous et qui attendaient avec impatience le trophée devant leurs écrans et dans notre pays ».

Néanmoins, comme son leader, le coach des « 12 Géants » est certain que cette génération ne finira pas sans or.

« Je suis convaincu que ces joueurs, qui ont ramené le basket turc au sommet de l'Europe, ramèneront ce trophée dans notre pays dans un avenir proche » conclut-il ainsi sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : FIBA