Nikola Jokic savoure les changements effectués par les Nuggets

Dans l'ombre du Thunder, qui réussit un début de saison quasi parfait, les Nuggets sont aussi partis sur un rythme effréné : 10 victoires et 2 défaites !

Le tout dans le sillage d'un Nikola Jokic toujours autant impressionnant : 28.7 points, 13 rebonds, 10.8 passes et 1.8 interception de moyenne, à 67% au shoot (dont 43% à 3-points) et 88% aux lancers-francs…

Meilleur passeur et meilleur rebondeur de la ligue, également présent dans le Top 10 des meilleurs marqueurs et des meilleurs intercepteurs, le « Joker » donne pourtant l'impression de ne pas forcer. Ou du moins, pas autant qu'auparavant, car Denver est désormais mieux armé collectivement.

Une bonne nouvelle, puisque cela confirme que ses dirigeants ont réussi leur mission de l'été : entourer comme il se doit Nikola Jokic, qui joue ainsi un peu moins de minutes. Car, comme le souligne leur entraîneur, David Adelman, l'objectif est « d'éviter que [les] principaux joueurs [des Nuggets] ne soient épuisés ».

« Notre début de saison est vraiment positif »

« Il nous manque des gars [Christian Braun et Cam Johnson, ndlr], mais on réussit quand même à proposer des minutes de très bonne qualité, aussi bien chez les titulaires que chez les remplaçants » savourait par exemple le triple MVP, en sortie de victoire chez les Timberwolves. « Notre début de saison est vraiment positif. »

Et Nikola Jokic de poursuivre : « On a différents types de joueurs qui collent vraiment bien à notre système … Tout fonctionne bien jusqu'à présent, en défense déjà, puis en attaque, et tout le monde adhère [à notre philosophie]. »

Des propos que ne peut que confirmer Peyton Watson, l'un des soldats de Denver, qui se régale dans cet effectif taillé pour aller loin au printemps et où il n'y a finalement que peu de faiblesses.

« Je pense que le fait d'avoir plus de profondeur de banc et d'être capable de compter sur d'autres joueurs est vraiment quelque chose qui nous aidera sur la durée cette saison. Ça va aider les gars à rester en bonne santé et frais sur la fin » prédisait ainsi le jeune ailier.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 12 34:10 67.2 42.6 87.5 3.0 10.0 13.0 10.9 2.8 1.8 3.3 0.8 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.