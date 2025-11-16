Nikola Jokic et les Nuggets domptent les Wolves à l’usure

Décidément, on ne s'ennuie jamais dans les rencontres entre Wolves et Nuggets, et cette année, c'est Denver qui impose sa loi en signant une deuxième victoire de suite sur le parquet de Minnesota !

Face aux 26 points d'Anthony Edwards et Julius Randle, les Nuggets ont pu s'appuyer tour à tour sur Jamal Murray (23 points, 11 passes décisives), Tim Hardaway Jr (23 points) et Aaron Gordon (23 points, 10 rebonds) pour relayer un Nikola Jokic qui a encore fait tourner les têtes des intérieurs adverses avec un nouveau triple-double à la clé : 27 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

Denver a rapidement affiché ses ambitions en comptant jusqu'à 12 longueurs d'avance dès le premier quart-temps (5-17), écart résorbé par les locaux notamment grâce à l'agressivité et l'adresse du duo intérieur Reid-Randle, Naz Reid faisant même passer Minnesota en tête en fin de premier quart-temps (29-31). Les Wolves ont alors pris brièvement dessus, notamment via à un 8-0 marqué par les 3-points de Rob Dillingham, Naz Reid et le dunk d'Anthony Edwards (52-45).

Le trio Murray-Gordon-Jokic a tenu la baraque jusqu'à la pause (60-55), et les débats ont encore été indécis au retour des vestiaires, avec cette fois un Tim Hardaway Jr impeccable pour seconder Nikola Jokic d'un côté, et la fougue du tandem Edwards-Randle de l'autre. Anthony Edwards a ainsi fini deux fois près du cercle avant de laisser Julius Randle claquer un dernier dunk pour boucler le troisième acte à deux points des Nuggets (86-88).

Le mano a mano a pris fin en début de quatrième quart-temps, lorsque les hommes de David Adelman ont passé un 11-2 avec Aaron Gordon et Bruce Brown pour calmer le Target Center à 3-points, et la paire Murray-Valanciunas pour porter la marque à 92-101. Cette fois, malgré les dernières offensives d'Anthony Edwards, les Nuggets ont su garder le contrôle jusqu'à la fin, grâce à la maîtrise de Jamal Murray, au scoring ou à la passe, et deux derniers paniers du Joker pour boucler l'affaire sur le score de 123 à 112.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Puissance 7. Il n'y a pas de secrets, la stabilité au plus haut niveau, ça paie, et ce n'est donc pas un hasard si on retrouve Oklahoma City et Denver en tête de la conférence Ouest après bientôt un mois de compétition. Denver a démontré une fois de plus la solidité de son effectif sur le parquet d'une des grosses écuries de la conférence, ce malgré les absences de Cam Johnson et Christian Braun, afin d'aller chercher une septième victoire consécutive, meilleure série en cours à l'Ouest.

– Puissance…171. La paire Randle-Gobert a de quoi impressionner bon nombre de raquettes de la ligue. Mais le tandem ne fait pas vraiment effet sur le « Joker », qui s'était déjà offert un triple-double lors de la précédente rencontre gagnée par Denver à Minnesota. Que dire de son 171e triple-double en carrière en saison régulière ? Le Serbe a encore été dominant, opposant sa technique et son QI basket à l'agressivité des Wolves pour bien souvent prendre les meilleures décisions. À tel point que les intérieurs adverses ont parfois dû se sentir impuissant face à une telle machine.

– Puissance… Zéro. C'est peut-être le contrecoup de sa blessures aux ischios contractée fin octobre. Toujours est-il qu'Anthony Edwards est dans le dur niveau tir extérieur depuis deux matchs. Après son 1/7 face à Sacramento, l'arrière a cette fois rendu un 0/8 derrière l'arc. Il a rectifié le tir sur la fin avec de l'agressivité près du cercle. Mais sans tir extérieur, son jeu devient beaucoup plus facile à anticiper.

NB : à la suite d'une bug dans la salle des Wolves, les stats de la rencontre ne sont pas encore disponibles…