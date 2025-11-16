Aidé par Jayson Tatum, Neemias Queta s’affirme chez les Celtics

Avec les départs de Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet, c'est Neemias Queta qui a récupéré la place de pivot titulaire des Celtics. Et après bientôt un mois de compétition, il s'en sort d'ailleurs plutôt bien : 8.9 points, 8.1 rebonds et 1.4 contre (à 65% de réussite au shoot).

Sur les bases de la meilleure saison de sa carrière, le Portugais ne se satisfait pourtant pas de tout ce qu'il réalise, au cœur de sa cinquième année dans la ligue.

« J'ai la sensation d'avoir encore des choses sur lesquelles je peux progresser et, comme je l'ai déjà dit, je travaille là-dessus » confie-t-il. « On peut déjà voir la différence par rapport à ma première titularisation il y a un an, à Atlanta je crois. Il y a juste le fait d'être plus souvent sur le terrain, d'être plus à l'aise et d'être capable de réussir plus d'actions impactantes par minute. »

Dans la continuité de son Euro

Neemias Queta montre donc de belles choses à Boston, mais certains se demandent parfois pourquoi il ne joue pas plus (quand il n'est pas limité par les fautes), alors qu'il reste sous la barre des 24 minutes de moyenne (23.9) depuis la reprise.

« Je ne pense pas pouvoir dire que c'est une histoire de respiration ou de condition physique, mais c'est plutôt une décision de Joe [Mazzulla] » indique-t-il. « On y va pour jouer aussi dur que possible pendant deux, trois ou dix minutes, peu importe. Si je dois jouer 40 minutes, je le ferai. Mais si je dois jouer 5 minutes, je le ferai aussi. Je n'aime pas me limiter de la sorte. Quand le moment arrive, j'ai la sensation que l'adrénaline monte et que je vais m'en sortir, donc je peux gérer tout ça. »

Humble et optimiste, Neemias Queta peut aussi compter sur le soutien du grand blessé Jayson Tatum, celui-ci l'ayant pris sous son aile pour l'aider à progresser.

« Il est derrière moi depuis que je suis à Boston et on a pu construire cette relation » détaille celui qui avait guidé le Portugal à un parcours historique au cours du dernier Euro. « Il essaie en permanence de m'aider à comprendre ce que je pourrais mieux faire, comment libérer davantage mes coéquipiers. Il essaie juste d'être une sorte de coach, car il ne peut pas jouer pour le moment, mais j'ai la sensation qu'il est l'un des gars les plus vocaux et il essaie toujours de nous guider du mieux possible. »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 13 23:55 64.9 0.0 61.5 2.9 5.2 8.1 1.6 3.2 0.8 1.0 1.4 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.