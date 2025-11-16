Giannis Antetokounmpo a « volé » le ballon du match pour un rookie des Lakers

Séquence étonnante à la fin du match entre Bucks et Lakers. Alors que Jarred Vanderbilt s'apprêtait à rentrer tranquillement au vestiaire, ballon de la rencontre sous le coude, un arbitre, Pat Fraher, a tenté de le lui subtiliser. Interception manquée, dans un premier temps pour l'officiel, le joueur des Lakers ne voulant pas le lâcher.

Seulement après quelques secondes d'échange, le Californien a fini par céder. Celui-ci voulait remettre le cuir à son coéquipier rookie Adou Thiero, qui venait d'inscrire ses premiers points dans la Grande Ligue. « Je suis allé chercher le ballon. Le rookie a marqué ses premiers points. C’est comme ça que ça se passe dans la ligue », lâche Vanderbilt, menacé… d'être sanctionné par l'arbitre sur le moment.

« Il m’a dit qu’il allait me mettre un rapport. Je ne sais pas de quoi il parle. Ces arbitres, ils veulent juste montrer qu’ils ont du pouvoir ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu’il cherchait à faire. Ça existe depuis bien avant que je sois dans la ligue. Il allait ramener le ballon à la maison ou quoi ? », se demande l'intérieur californien.

Reste que ce drôle d'épisode ne s'est pas arrêté comme ça. En voyant l’agitation au milieu du terrain, la star des Bucks, Giannis Antetokounmpo, est intervenue en prenant le ballon à l’intendant de l’équipe et en le donnant à son homologue des Lakers, Luka Doncic. « Ça montre beaucoup de classe (de sa part) », commente Austin Reaves.

« Je ne comprenais pas ce qui se passait. J’ai demandé à Thanasis (Antetokounmpo) et il m’a expliqué : ‘Ils ne donnent pas le ballon au rookie. Je ne sais pas pourquoi.’ Je ne sais pas non plus pourquoi ils ne lui donnaient pas le ballon. Alors je suis allé le chercher et je l’ai remis à l’équipe », résume le Grec.

Un gros dunk pour bien démarrer

Ce dernier avait déjà été impliqué dans une situation similaire, il y a deux ans. Alors qu'il venait de s'emparer du record des Bucks, avec 64 points, le Grec avait vrillé pensant que les Pacers – dont le rookie Oscar Tshiebwe avait inscrit son premier point dans la ligue – avaient pris le ballon du match.

La séquence de la nuit passée s'est terminée plus calmement, alors que Adou Thiero a d'abord eu du mal à réaliser que cette confusion le concernait. « Mais je suis vraiment reconnaissant envers cette équipe. Ça montre à quel point nous sommes liés et combien on veut que chacun réussisse », lâche le rookie, drafté par les Nets en 36e position en juin dernier.

Celui-ci n'avait pas encore foulé les parquets NBA en raison d'une intervention au niveau de son genou. À Milwaukee, il a pu jouer 5 minutes (4 points, 1 rebond), et surtout se faire remarquer par un gros dunk en contre-attaque dans les derniers instants du match, sur un service de Bronny James.

« Quand j'ai dunké, je pouvais les entendre. C'était assez lourd ! En voyant tout le monde sur le banc montrer les muscles, ça faisait vraiment plaisir que tout le monde soit content pour moi », rapporte le joueur sorti d'Arkansas, dont le coach JJ Redick, qui veut jouer « sur le long terme » avec lui, avait prévu de l'envoyer sur le parquet pour ce match.

« Quoi qu’il en soit, je suis content qu’il ait eu (le ballon du match). Il le mérite. C’est un accomplissement majeur que de marquer ses premiers points en NBA, surtout dans une victoire », termine Vanderbilt.