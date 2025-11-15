Petite réunion de crise à Portland

Avec quatre revers en six matches, les Blazers traversent une période compliquée et la défaite contre les Rockets a été celle de trop. En effet, après ce revers, les joueurs ont décidé d'organiser une petite réunion, afin de se dire les choses. « Parfois, il faut savoir se parler. On est une famille ici et il faut se dire les choses », indique Deni Avdija.

Il faut dire que les chiffres confirment que les joueurs de Portland sont passés à côté de leur rendez-vous : 140 points encaissés, 20 ballons perdus, 20 rebonds offensifs laissés à Houston et Alperen Sengun et une première défaite de plus de 10 points d'écart (-24) cette saison.

« C'est le premier match où on se fait vraiment botter les fesses », résume Jrue Holiday. « On n'avait pas le rythme et c'était étrange. C'est la première fois qu'on ressent ça. Et on voulait simplement en parler. »

Mieux vaut prévenir que guérir

De quoi les joueurs ont-ils parlé ? « De ce qu'on avait besoin de faire mieux », répond Jerami Grant. « On a joué une très bonne équipe donc il ne faut pas surréagir. Mais on veut rester soudé, être sur la même longueur d'onde et ne pas laisser filer des matches et que ça devienne alors plus important. »

Pas de panique donc, cette réunion était pour prévenir plutôt que guérir. « Ce n'était pas bien grave », insiste l'ancien de Detroit. « On n'en fait pas trop, mais quand on prend plus de 20 points pour la première fois, on veut s'assurer que tout le monde avance dans le même sens. »

« Personne n'est abattu. On est très positif sur la saison. On fait de bonnes choses. Il s'agit de rester ensemble. Ça ira si on suit les consignes et qu'on croît en chacun », ajoute Toumani Camara. « La saison est longue. On doit comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal et continuer de se parler. C'est bien de parfois prendre du temps pour se parler. »

Les Blazers auront une réelle opportunité de rebondir dimanche soir, en affrontant les Mavericks, qui ont toujours la tête sous l'eau avec sept défaites en huit matches, dont la dernière en double prolongation face aux Clippers.