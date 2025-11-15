Alperen Sengun voulait vraiment briller devant Tiago Splitter

Durant la saison 2023/24, Alperen Sengun pouvait compter sur les conseils de Tiago Splitter, alors assistant coach d'Ime Udoka sur le banc des Rockets.

Quelques mois plus tard, le premier est toujours un joueur de Houston et le second est désormais l'entraîneur de Portland, suite aux déboires de Chauncey Billups et de son histoire de paris truqués et de poker illégal.

« Il m'a beaucoup aidé mentalement », indique le Turc. « Parfois, quand on joue des Joel Embiid, des Nikola Jokic et que je lui disais que j'avais besoin de les contenir, il me disait alors qu'ils allaient devoir aussi défendre sur moi. C'est comme ça qu'ils réfléchissent désormais. »

Le pivot des Rockets est devenu All-Star et s'est imposé comme un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Peut-être pas au niveau des MVP cités plus haut certes, mais dans un cercle restreint néanmoins. « C'est un grand joueur et je sais à quel point ce sera difficile de défendre sur lui », lançait Tiago Splitter avant la rencontre.

Le coach des Blazers ne s'est pas trompé car Alperen Sengun a compilé 25 points, 10 rebonds, 9 passes, 3 contres et 3 interceptions dans la victoire de Houston. Un de ses meilleurs matches de la saison, auquel il n'a manqué qu'une passe décisive pour valider un premier triple-double cette saison.

Et s'il avait joué les trois dernières minutes… ? « Cela m'arrive à chaque fois que je suis proche du triple-double. C'est toujours dans une rencontre déjà pliée », remarque-t-il, en faisant référence à la large victoire face aux Celtics du 1er novembre, durant laquelle déjà une passe manquait. « Mais ça va le faire. Je vais finir par en avoir un. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 10 36:06 48.7 41.9 73.0 2.7 7.5 10.2 7.2 3.1 1.2 3.5 0.7 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.