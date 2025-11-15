Au bout de l’effort, James Harden signe un 82e triple-double en carrière

Bradley Beal absent pour toute la saison et Kawhi Leonard de nouveau bloqué à l'infirmerie, les Clippers s'en sont remis à James Harden pour arrêter leur série de défaites.

À Dallas, « The Beard » a ainsi dû rester 51 minutes sur le parquet, en double prolongation, pour vaincre les Mavericks avec un « triple-double » à 41 points (13/25 dont 6/12 de loin), 14 rebonds et 11 passes !

C'est le 82e « triple-double » de sa carrière en saison régulière. Il talonne ainsi Luka Doncic (83) et se rapproche de Jason Kidd (107), actuellement à la 6e place du classement. À plus de 36 ans, il efface Larry Bird des tablettes en tant que joueur le plus âgé à réussir un « triple-double » à plus de 40 points.

Avec 8 « triple-double » depuis son arrivée aux Clippers, il devient par ailleurs le seul leader de la franchise dans le domaine, Lamar Odom et Blake Griffin s'étant arrêtés à sept.

Première victoire à l'extérieur

Pas de quoi le faire frissonner. « Je joue simplement pour gagner. Tant qu'on travaille, des trucs comme ça arrivent » assure-t-il, préférant retenir la victoire, après six défaites consécutives. « On a juste continué de se battre. Ça n'allait pas bien pour nous mais on doit rester résilients, continuer de se battre. On l'a fait ce soir. »

C'est la première victoire à l'extérieur des Clippers (4-8) cette saison, qui débutent donc leur long « road trip » (Dallas, Boston, Philadelphie, Orlando, Charlotte, Cleveland, LA Lakers) par une victoire.

« On a les capacités de le faire, tant qu'on continue de se battre. Les choses ne seront pas toujours très jolies. Ce soir, c'était un bon début pour nous, pour le premier match d'un long road trip » savoure-t-il pour finir.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 11 35:55 46.1 39.2 90.8 0.5 5.7 6.3 9.1 1.8 0.9 3.9 0.5 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.