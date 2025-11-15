Gayle Benson répète que les Pelicans ne sont pas à vendre

Les saisons passent et les Pelicans restent parmi les franchises les moins attractives de NBA. Plusieurs All-Stars – Zion Williamson, Brandon Ingram, Jrue Holiday et Dejounte Murray – ont pourtant défilé depuis le départ d'Anthony Davis en 2019, mais rien n'y fait : ils n'arrivent pas à décoller.

Cette saison, les résultats sont même inquiétants, avec une triste 15e place à l'Ouest. Les blessures s'accumulent autant que les défaites et, forcément, certains imaginent déjà la ville de New Orleans perdre la franchise dans un avenir proche, alors que Las Vegas et Seattle espèrent de leur côté en obtenir une rapidement.

Interrogée à ce propos, la propriétaire des Pelicans, Gayle Benson, a répondu sans détour. Comme en 2019…

« Laissez-moi être claire par rapport à ça : mes équipes ne sont pas à vendre » assène celle qui est également à la tête des New Orleans Saints en NFL. « Et je veux que tout le monde le sache. Je suis fatiguée que des gens me le demandent. Je vais avoir 79 ans en janvier, mais je suis en assez bonne santé. J'entends que des personnes veulent me parler d'un rachat, mais c'est une perte de temps. Ça ne se produira pas. Les gens doivent se calmer concernant un possible déménagement de la franchise. »

Si Gayle Benson ajoute que « les deux franchises seront vendues au plus offrant » à sa mort, étant aussi « consciente » du mécontentement des fans, elle compte sur Joe Dumars pour redresser au plus vite les Pelicans.

Quitte à se séparer de l'entraîneur, Willie Green, qu'elle dit pourtant « beaucoup apprécier » ? « J'ai recruté Joe pour qu'il évalue notre organisation. Il évalue Willie et tous les joueurs. Lui et moi avons passé toute la mi-temps à discuter [mercredi contre les Blazers]. Quand il prendra une décision, ce sera la sienne. C'est pour ça que je l'ai recruté. J'ai confiance en Joe car je pense qu'il connaît les gens. Il connaît Willie depuis qu'il est enfant, donc ils se connaissent très bien. Si Willie peut régler ce problème, alors il le fera. S'il ne peut pas le régler, alors ce sera la décision de Joe, pas la mienne. J'ai laissé ça entre ses mains » conclut-elle.