Résultats, style de jeu, Kawhi Leonard… Les signaux sont au rouge chez les Clippers

Cinq victoires consécutives d'un côté, cinq défaites de rang de l'autre. Cette affiche entre les Nuggets et les Clippers n'était déjà sur le papier plus vraiment le premier tour des playoffs au couteau qui avait basculé en faveur de Denver quelques mois plus tôt. La réalité du parquet l'a confirmé mercredi, avec une démonstration monumentale de Nikola Jokic (55 points) et un succès pour la franchise des Rocheuses. Pour Los Angeles, c'est la soupe à la grimace.

Le jeu produit par les hommes de Tyronn Lue est très insuffisant pour un candidat aux playoffs. Au point que l'entraîneur californien commence déjà à changer son approche quant à sa rotation…

Fatal troisième quart-temps

Avec une huitième défaite en onze rencontres, l'urgence est de mise prématurément chez les Clippers. Lents, pas toujours inspirés offensivement, ils sont au mieux moyens, parfois franchement médiocres.

Contre les Nuggets, comme très souvent depuis le début de la saison, le seul troisième quart-temps a suffi à complètement faire sombrer Los Angeles. En tête à la pause (68-63), les Clippers ont encaissé un terrible 43-22, avec plus de fautes commises (9) que de points ou de rebonds captés (8)… Ce après avoir subi un 40-23 vendredi dernier contre les Suns, 32-14 contre les Warriors, 37-24 contre le Heat, ou encore 38-29 contre le Thunder au retour des vestiaires.

« La première période était vraiment bonne » a estimé Tyronn Lue en conférence de presse. « Ce sont simplement les troisièmes quart-temps qui nous tuent. On est incapable de scorer, on ne protège pas notre ballon. C'est comme si on manquait d'énergie. Je ne pense pas que ce soit de la fatigue, mais on doit faire jouer James (Harden) et Zu' (Ivica Zubac) de nombreuses minutes rien que pour rester à flot. Vous ne pouvez pas revenir sur le terrain, leur laisser 43 points dans le troisième quart et espérer gagner. »

Portés par… leurs « two-way contract » Jordan Miller et Kobe Sanders

Avec des titulaires visiblement encore assoupis (trois fautes pour John Collins et Kris Dunn dans le troisième quart, certaines très dispensables), Tyronn Lue n'a pas eu d'autres choix que de s'ajuster.

Alors que les Clippers se louaient d'avoir composé un groupe expérimenté, renforcé durant l'intersaison par Brook Lopez ou Chris Paul, la rare étincelle du soir est venue des « jeunes » joueurs en « two-way contract » Jordan Miller (25 ans) et Kobe Sanders (23 ans). Ce dernier a fait du bien en première période par son adresse à 3-points (3/7 au final, 3/5 à la pause). Jordan Miller, lui, s'est mué en vrai patron offensif (22 points à 6/10 dont 5/7 à 3-points) quand son équipe prenait l'eau de toutes parts en deuxième période avec 14 points, le seul à dépasser les six unités après la mi-temps côté Clippers.

JORDAN MILLER BEATS THE 1Q BUZZER FROM HALFCOURT WHAT. A. SHOT. pic.twitter.com/BkQTDGSwgS — NBA (@NBA) November 13, 2025

« Le banc a marqué 60 points je crois, 15 tirs à 3-points (62 à 15/27 de loin) » a noté Tyronn Lue. « Ils nous ont apporté beaucoup d'énergie. » L'entraîneur des Clippers est convaincu et l'a affirmé : Kobe Sanders et Jordan Miller, les deux plus gros temps de jeu du soir en sortie de banc (25 et 27 minutes) font désormais partie de sa rotation. « On doit continuer de faire grandir ces jeunes joueurs. Ils vont faire des erreurs, nous en avons conscience. Mais j'ai vraiment aimé comment ils ont joué ce soir. J'ai trouvé qu'ils avaient joué de la bonne manière : le ballon circulait, les gars avaient des positions ouvertes, nous attaquions le cercle en faisant les bons choix. On va continuer à donner de la place pour que ces joueurs grandisse. »

Le pied aussi touché pour Kawhi Leonard

L'entraîneur des Clippers n'a de toute façon pas complètement le choix, face aux absences de Bradley Beal, forfait pour la saison, et de Kawhi Leonard. « Nous devons mieux faire les choses, nous sommes amoindris et nous n'avons pas beaucoup de marge d'erreur” a-t-il admis.

Lawrence Frank, le patron des opérations basket de la franchise s'est par ailleurs montré assez peu rassurant sur le cas de son ailier vedette, sur le flanc depuis cinq matchs. « Ce n'était pas simplement une entorse de la cheville, il a aussi subi une entorse assez conséquente au pied » a-t-il révélé. « Quand il s'est tordu la cheville, cela a en quelque sorte enclenché un mécanisme dans son pied. »

Kawhi Leonard sera de nouveau réexaminé dans une semaine après avoir consulté trois spécialistes, et continuera de passer plusieurs fois aux soins chaque jour d'ici-là, un scénario que les Clippers ne connaissent que trop bien. D'ici là, la franchise californienne va partir pour un « road trip » de sept rencontres à double tranchant. Les Clippers peuvent un peu plus sombrer, ou profiter de l'occasion pour se réinventer et lancer leur saison.

« Nous devons trouver qui nous sommes sur la route » a expliqué Tyronn Lue. « C'est un très bon moment pour le faire. Vous devez rester ensemble, vous serrer les coudes. […] Les gars vont être ensemble, les dîners d'équipe, avoir la possibilité de se voir davantage. C'est un peu nous contre le reste du monde. »

Cela commencera par un déplacement vendredi à Dallas, « un match qui ne sera pas simple » envisage le technicien.

