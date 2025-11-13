Les Lakers conscients d’être loin de la planète du Thunder

« On s'est fait botter les fesses. » Marcus Smart a résumé le plus simplement mais aussi le plus justement la rencontre entre le Thunder et les Lakers. Le champion NBA a totalement écrasé les Lakers, en une mi-temps seulement, pour s'imposer de presque 30 points, après 48 minutes sans suspense. Il y a un monde d'écart entre les deux équipes.

« Pour être franc, on s'est fait exploser. Il y a encore beaucoup de matches à jouer et on a le sentiment qu'on peut atteindre ce niveau. Mais là, on en était bien loin », assume Austin Reaves. « Ce n'était pas notre meilleur match, c'est clair, probablement un des pires », ajoute Luka Doncic. « Ils ne sont pas champions par hasard, ils l'ont démontré. On a besoin d'être davantage prêt. »

Le Slovène admet n'avoir pas été à son meilleur niveau dans cette rencontre, avec ses 19 points à 7/20 au shoot et ses quatre ballons perdus. La défense d'Oklahoma City y est pour beaucoup, mais l'ancien de Dallas a aussi forcé certains tirs.

« Avec des joueurs aussi bons individuellement que Cason Wallace et Alex Caruso, ils vous poussent à être désorganisés. Ils n'ont rien fait de spécial au niveau des systèmes, rien qu'on n'avait pas préparé. On n'a simplement pas été assez bon en attaque », constate JJ Redick, qui a regretté que « trop souvent, on a été hésitant ».

Austin Reaves n'a effectivement pas aidé Luka Doncic, avec seulement 13 points à 4/12 au shoot et pas moins de cinq balles perdues. Avec ses deux meilleurs marqueurs qui perdent 9 ballons et ne marquent que 32 points à 11/32 au shoot, les Lakers n'avaient que très peu de chances d'exister face à la meilleure équipe de la NBA.

« Je n'ai pas été très bon », admet l'arrière, excellent depuis le début de saison jusqu'à cette défaite. « L'équipe n'a pas été très bonne. Tout le monde sera d'accord avec ça. Quand on n'est pas bon face à une telle équipe, on n'a aucune chance. Il faut tourner à plein régime, être concentré sur chaque détail et on ne l'a pas fait. »