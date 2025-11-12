Devenu « bankable », Austin Reaves ne veut pas plomber les Lakers

Par deux fois, en quelques jours, Austin Reaves est rentré chez lui avec le ballon du match. Héros de la première semaine réussie des Lakers, l'arrière brille en ce début de saison, et il en ferait presque oublier LeBron James ! Juste derrière Luka Doncic, il tourne à 30.3 points de moyenne, et il a eu raison de miser sur lui en refusant cet été l'offre des Lakers : 89 millions sur quatre ans. C'était l’offre maximale disponible à ce moment-là.

Austin Reaves a poliment ignoré ce contrat, et il touchera 15 millions de dollars cette année, avant d'être « free agent » en juillet prochain. Cette fois, il pourra signer où bon lui semble, et les Lakers savent qu'ils devront proposer largement plus. Certains l'imaginent même toucher le maximum, soit 241 millions sur cinq ans à Los Angeles, ou 178 millions sur quatre ans ailleurs.

« Je l’ai dit des millions de fois : je veux être à L.A. »

Un contrat astronomique, le plus gros jamais signé par un joueur non drafté. Mais Austin Reaves ne veut pas en faire une question d'argent.

« J’essaie de ne pas y penser. Franchement. Je l’ai dit des millions de fois : je veux être à L.A., j’adore ça, » confie-t-il à ESPN. « Même si l’autre prolongation a été refusée, ça ne veut pas dire que je cherche à décrocher un foutu contrat monstrueux qui n’aurait aucun sens. Je veux être ici, je veux gagner. Je veux faire tout ce qui peut aider cette franchise à s’améliorer. Donc j’essaie de ne pas penser à tout ça. »

Voilà qui va rassurer ses dirigeants, mais aussi JJ Redick qui doit penser à l'après-LeBron. Le coach des Lakers a tout de même une chance inouïe, puisque Austin Reaves et Luka Doncic sont aussi complices sur le terrain que dans la vie. Ils se chambrent en conférence de presse et multiplient les concours de tirs du bout du terrain. Le plaisir de jouer ensemble pèsera dans la décision d'Austin Reaves.

S'imposer comme un leader

« Le plus important, c’était qu’il fasse un pas en avant en tant que leader et qu’il comprenne que cette équipe est autant la sienne que celle de LeBron ou de Luka, » explique le coach des Lakers. « Et qu’il reconnaisse qu’il possède naturellement des qualités de leadership, qu’il apprenne à les exploiter de façon plus constante. Je lui ai dit : il n’a plus d’excuses. Ce n’est plus le gars non-drafté, le jeune joueur. C’est désormais l’un des piliers de l’équipe, et il a très bien réagi à ça. »

Austin Reaves assure que le message est passé. Ses stats et son attitude le confirment, et il sait désormais que ses coéquipiers comptent sur lui comme leader.

« En gros, le coach m’a pris à part et m’a dit : ‘Évidemment, tout ne repose pas sur toi, mais prends les commandes. Sois un leader.' Son discours revenait sans cesse : ‘Tes coéquipiers t’aiment bien', même si je ne sais pas vraiment si c’est vrai, mais il me le répétait tout le temps… ‘Le temps où tu restais dans l’ombre, c’est fini. Tu dois prendre les choses en main, parler, et être le leader de cette équipe'. »