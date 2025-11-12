Le MVP de la nuit | Les Kings sans solution face à Nikola Jokic

Vendredi dernier, les Kings subissaient le record en carrière d’Isaiah Hartenstein, auteur de 33 points à 14/17 au tir. Ce mardi, Sacramento a encore subi une performance de haut niveau, cette fois-ci signée Nikola Jokic.

Dès la première mi-temps, le « Joker » domine la raquette puisqu’il rejoint les vestiaires avec un compteur qui affiche 19 points, 7 rebonds et 4 passes. Après la pause, le triple MVP ne s’arrête pas en si bon chemin et se trouve une victime en la personne de Drew Eubanks. Alors que Domantas Sabonis fait face à un problème de fautes, l’ancien pivot des Clippers le remplace, mais il souffre face à la star de Denver et n'arrive pas à empêcher le Serbe d'enchaîner trois paniers consécutifs à la fin du troisième quart-temps pour atteindre la barre des 27 points.

Dans le dernier acte, Nikola Jokic continue son chantier. Dès son entrée en jeu, il réussit un 2+1 et contraint Domantas Sabonis à commettre sa sixième faute de la soirée puis, en fin de rencontre, il réussit un tir à 3-points qui scelle définitivement la victoire des Nuggets (122-108).

Nikola Jokic finit sa soirée avec 35 points, 15 rebonds, 7 passes à 16/19 au tir en seulement 33 minutes. Sur NBC, Jamal Crawford a l’impression que le jeu est facile pour le champion 2023. Ce que la star des Nuggets nuance : « J’aime beaucoup que les gens pensent que le jeu est facile pour moi, mais ce n’est vraiment pas le cas. »

David Adelman n’a pas les mots

Jamal Crawford n’a pas été le seul à être impressionné par la prestation de Nikola Jokic. En conférence de presse, son entraîneur, David Adelman, ne savait pas comment décrire la performance de son joueur…

« 16/19 au tir, c’est vraiment incroyable. Je n’ai pas de mots pour décrire ce qu’il fait actuellement. Il a fait ça en seulement 33 minutes, c’est une bonne chose pour nous. Le banc a fait du bon travail au début du quatrième quart-temps, cela nous a permis de reposer les gars pour la fin du match. C’est une bonne victoire collective et Nikola joue à un niveau ridicule » explique le technicien des Rocheuses.

Dans le sillage de Nikola Jokic, les Nuggets enchaînent un cinquième succès de rang. Une série durant laquelle le Joker affiche 32 points, 12 rebonds et 12 passes de moyenne à 72% au tir et 47 de loin.

« Nous jouons de la bonne manière, mais nous continuons de faire des erreurs stupides » analyse Nikola Jokic. « Mais quand nous faisons des choses qui fonctionnent, je pense que nous jouons vraiment un bon basket. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 9 34:00 64.4 35.0 86.7 2.9 10.1 13.0 11.9 2.8 1.9 3.1 0.8 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.