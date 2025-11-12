Avant de tester la « free agency », Quentin Grimes change d’agent

Après un long feuilleton estival, Quentin Grimes avait finalement accepté de rempiler pour un an et 8.7 millions de dollars chez les Sixers. S'offrant du même coup la possibilité de s'engager où il le souhaite dès l'été 2026, puisqu'il ne sera plus « free agent » protégé mais bien « free agent » non protégé.

Par conséquent, à l'approche de cette échéance capitale, le joueur de Philadelphie a décidé de changer d'agent. Il ne sera plus représenté par David Bauman – qui comptait autrefois des clients comme Andrew Bogut, Reggie Bullock, Peja Stojakovic et Metta World Peace – mais désormais par CAA (Creative Artists Agency). Soit l'agence de Devin Booker, Karl-Anthony Towns et Donovan Mitchell, ainsi que de Paul George et Kelly Oubre Jr. côté Sixers.

Un choix fort de la part de Quentin Grimes, qui souhaite évidemment s'éviter un nouvel été décevant sur le plan contractuel, car on se souvient qu'il s'attendait à signer autre chose que sa « qualifying offer ». Recherchant initialement un salaire de 30 millions de dollars par an, avant de revoir ses exigences à la baisse (entre 20 et 25 millions). Quand Philadelphie ne lui offrait « que » 39 millions sur quatre ans…

C'est donc sous les couleurs des Sixers que l'arrière de 25 ans a lancé sa cinquième année dans la ligue et, pour l'heure, il brille en sortie de banc : 17.3 points, 4.4 passes et 4.3 rebonds de moyenne (à 41% à 3-points).

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 46 17:05 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NY 71 29:52 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 DET 6 19:10 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2023-24 NY 45 20:13 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2024-25 DAL 47 22:46 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 PHI 28 33:41 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9 2025-26 PHI 11 30:44 48.0 40.6 82.4 0.5 3.8 4.3 4.4 2.6 0.9 3.3 0.5 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.