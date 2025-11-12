NBA
Brandon Clarke ne reviendra pas avant 2026

Convalescent depuis sa blessure au genou, en mars, Brandon Clarke doit encore observer six à neuf semaines de rééducation…

Brandon ClarkeDes nouvelles de Brandon Clarke, absent à Memphis depuis le mois de mars, et son entorse du ligament croisé antérieur du genou droit. Il avait alors préféré éviter l'opération, misant sur une injection puis une longue période de rééducation, et il avait ensuite dû subir une arthroscopie en septembre, afin de soigner un épanchement de synovie contracté à l'entraînement, en pleine intersaison.

Cette fois-ci, après avoir été réévalué, on apprend que le Canadien ne reviendra pas sur les terrains avant les six à neuf prochaines semaines. En clair, comme Scotty Pippen Jr, il ne rejouera pas avant le passage à 2026, tandis que Zach Edey et Ty Jerome n'ont pas non plus lancé leur saison dans le Tennessee.

Déjà fauché par une blessure longue durée au genou gauche, entre 2023 et 2024, Brandon Clarke faisait partie des éléments-clés de la rotation intérieure des Grizzlies (10.2 points et 5.5 rebonds de moyenne en carrière). La bonne nouvelle, c'est qu'il n'arrive pas encore en fin de contrat, puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2027.

Brandon Clarke Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MEM 58 22 61.8 35.9 75.9 1.6 4.4 5.9 1.4 1.7 0.6 0.9 0.8 12.1
2020-21 MEM 59 24 51.7 26.0 69.0 1.6 3.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.6 0.9 10.3
2021-22 MEM 64 20 64.4 22.7 65.4 2.1 3.2 5.3 1.3 1.9 0.6 0.5 1.1 10.4
2022-23 MEM 56 20 65.6 16.7 72.3 1.6 3.9 5.5 1.3 2.3 0.6 1.0 0.7 10.0
2023-24 MEM 6 22 55.9 16.7 14.3 2.2 3.2 5.3 1.5 1.3 0.8 0.5 1.0 11.3
2024-25 MEM 64 19 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.6 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
