Cooper Flagg voulait carrément dunker sur Giannis Antetokounmpo

Il reste 35 secondes à jouer et les Mavericks sont menés d'un point. Cooper Flagg a la balle dans les mains et se dirige vers le cercle. Sauf qu'il y a un obstacle de taille devant lui : Giannis Antetokounmpo. Le Grec a repoussé trois tirs dans ce match donc lui foncer dessus semble être un pari hasardeux.

Mais le rookie avait le vent dans le dos dans cette rencontre, alors pourquoi pas ? « Il joue pour gagner, peu importe qui est devant lui », se réjouit Jason Kidd. « Giannis avait contré quelques tirs auparavant et ce fut une action importante pour nous. »

Cooper Flagg n'avait pas seulement envie de marquer un panier, il aurait voulu réussir une énorme action…

« La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était de lui dunker dessus », confirme le premier choix de la dernière Draft. « Mais ça n'est pas arrivé. Il est énorme physiquement, très puissant. Il fallait lire la situation. Il faut aller défier ces joueurs-là au cercle et inscrire le panier. »

Déjà le patron dans les dernières secondes

Le jeune talent des Mavericks va donc marquer mais la suite va tuer les chances des Texans et le priver d'une victoire pour entourer sa bonne performance, la meilleure de son début de saison avec 26 points à 9/15 au shoot, 9 rebonds et 4 passes.

Il est même concerné sur une balle perdue, celle sur la remise en jeu, puisque la passe, interceptée par Kyle Kuzma, était pour lui. « Je suis tombé parce qu'il m'a attrapé. Mais j'apprends, je n'ai pas beaucoup connu ces moments encore. Les arbitres ne veulent pas trop siffler en fin de rencontre, ne veulent pas décider du match, donc je sais qu'il y aura des contacts. Je dois jouer malgré tout et attraper la balle quoi qu'il arrive », poursuit-il.

Résister au défi physique, Cooper Flagg a réussi à le faire face à Giannis Antetokounmpo quelques secondes auparavant, mais pas là. Il est en apprentissage et, en forme dans cette partie, les Mavericks n'ont pas hésité à lui donner les clés du camion dans le « money time ». « J'ai une totale confiance en Cooper », assure Brandon Williams. « J'ai la plus grande des confiances : il va faire l'action importante. »