Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Cooper Flagg voulait carrément dunker sur Giannis Antetokounmpo

Publié le 11/11/2025 à 9:19 Twitter Facebook

NBA – Auteur de son meilleur match de la saison, le rookie a marqué les esprits dans le « money time » avec plusieurs paniers importants, dans la défaite de Dallas.

Cooper FlaggIl reste 35 secondes à jouer et les Mavericks sont menés d'un point. Cooper Flagg a la balle dans les mains et se dirige vers le cercle. Sauf qu'il y a un obstacle de taille devant lui : Giannis Antetokounmpo. Le Grec a repoussé trois tirs dans ce match donc lui foncer dessus semble être un pari hasardeux.

Mais le rookie avait le vent dans le dos dans cette rencontre, alors pourquoi pas ? « Il joue pour gagner, peu importe qui est devant lui », se réjouit Jason Kidd. « Giannis avait contré quelques tirs auparavant et ce fut une action importante pour nous. »

Cooper Flagg n'avait pas seulement envie de marquer un panier, il aurait voulu réussir une énorme action…

« La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était de lui dunker dessus », confirme le premier choix de la dernière Draft. « Mais ça n'est pas arrivé. Il est énorme physiquement, très puissant. Il fallait lire la situation. Il faut aller défier ces joueurs-là au cercle et inscrire le panier. »

Déjà le patron dans les dernières secondes

Le jeune talent des Mavericks va donc marquer mais la suite va tuer les chances des Texans et le priver d'une victoire pour entourer sa bonne performance, la meilleure de son début de saison avec 26 points à 9/15 au shoot, 9 rebonds et 4 passes.

Il est même concerné sur une balle perdue, celle sur la remise en jeu, puisque la passe, interceptée par Kyle Kuzma, était pour lui. « Je suis tombé parce qu'il m'a attrapé. Mais j'apprends, je n'ai pas beaucoup connu ces moments encore. Les arbitres ne veulent pas trop siffler en fin de rencontre, ne veulent pas décider du match, donc je sais qu'il y aura des contacts. Je dois jouer malgré tout et attraper la balle quoi qu'il arrive », poursuit-il.

Résister au défi physique, Cooper Flagg a réussi à le faire face à Giannis Antetokounmpo quelques secondes auparavant, mais pas là. Il est en apprentissage et, en forme dans cette partie, les Mavericks n'ont pas hésité à lui donner les clés du camion dans le « money time ». « J'ai une totale confiance en Cooper », assure Brandon Williams. « J'ai la plus grande des confiances : il va faire l'action importante. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes