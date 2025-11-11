Les Raptors célèbrent 30 ans de dunks à Toronto

C'était il y a trente ans, déjà ! Le 3 novembre 1995, la franchise de Toronto faisait ses premiers pas en NBA. Trente ans et un titre de champion NBA plus tard, les Raptors ont eu la bonne idée d'accompagner les festivités en publiant une compilation des meilleurs dunks de l'histoire de la formation canadienne.

Le condensé de huit minutes fait évidemment la part belle à Vince Carter, qui y a bâti sa légende pendant près de sept saisons et restera pour l'éternité comme l'un des experts dans cet exercice.

À ses côtés, figurent d'autres voltigeurs de renom, à commencer par son cousin Tracy McGrady. Les saignants DeMar DeRozan, Terrence Ross et Chris Boucher sont aussi à l'honneur, et les quelques éclairs de Kawhi Leonard (et Pascal Siakam) viennent rappeler les plus grands moments des Raptors champions NBA 2019.