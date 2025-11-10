Finalement, le secteur intérieur des Hornets tient le coup

Les absences de LaMelo Ball et Brandon Miller empêchent Charles Lee et les Hornets d'évoluer avec leur équipe type en ce début de saison. Néanmoins, le coach n'est pas mécontent du bilan de son groupe après neuf matches : trois victoires face aux faibles Nets, Wizards et Jazz. L'équipe est jeune, diminuée donc, et se cherche encore.

« Notre identité, c'est de toujours jouer pour la passe, bien lire les situations et les déplacements », indique l'entraîneur de Charlotte. « On a de bons joueurs pour porter le ballon. Kon Knueppel en est capable, Miles Bridges aussi, Collin Sexton. Avec ou sans les blessés, on a les joueurs pour faire le nécessaire. »

Ce qui est intéressant, c'est que l'effectif penchait fortement vers l'extérieur et forcément, les inquiétudes autour du secteur intérieur étaient grandes et justifiées. Finalement, ça tient. La preuve avec deux chiffres : les Hornets prennent 47.3 rebonds de moyenne, soit le septième total de la ligue. Dans le même temps, ils limitent leur adversaire à 38.3 prises par rencontre, le troisième meilleur total.

« On a de très bons intérieurs pour faire des écrans et mettre la pression sur le cercle », poursuit Charles Lee. « On a vu Ryan Kalkbrenner attraper des passes lobées et Moussa Diabate progresse match après match et jour après jour. »

Les jeunes pivots Ryan Kalkbrenner et Moussa Diabate (23 ans chacun) font donc plutôt bien le travail. Le premier tourne à 9.2 points et 6.9 rebonds de moyenne en 27 minutes, le second à 10.3 points et 7.3 rebonds en 20 minutes.

« J'aime ce que proposent nos intérieurs. On a de la polyvalence », se réjouit le technicien. « Ryan a un excellent instinct et domine la NBA au niveau des shoots contestés. Il change les tirs au niveau du cercle, ce qui est excellent. Moussa change un peu plus en défense donc il est plus souvent sur le porteur du ballon. Mais il est tout de même là pour contrer et gêner les tirs près du panier. Ces deux-là sont très bons au rebond, offensif et défensif. Et leurs coéquipiers les aident. Mason Plulmee leur a donné des outils pour jouer et être efficaces à ce poste. »